Брестский городской исполнительный комитет 14 ноября 2025 г. принял решение № 1929 «О преобразовании заказников местного значения».

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу в связи с изменением границ, площади, режима охраны и использования биологические заказники местного значения «Барбастелла» и «Брестский» преобразованы в заказники местного значения. После преобразования общая площадь заказников составит 7,9726 га и 64,4621 га соответственно.

Установлены их границы, площадь и список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включены в состав земель.

Заказник «Барбастелла» функционирует для сохранения и увеличения численности уникальной, самой крупной на территории Республики Беларусь зимующей популяции редких и исчезающих видов рукокрылых, а также сбережения ценного природно-исторического комплекса. Заказник «Брестский» – в целях сохранения и восстановления ценных в научном и культурном отношениях редких и исчезающих видов дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

Управление заказниками осуществляет Брестский горисполком.

На их территориях действуют ограничения и запреты в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях». Кроме того, в заказнике «Барбастелла» запрещается:

неорганизованное пребывание людей в казематах;

повреждение целостности стен и других элементов сооружений;

проведение мероприятий со звуковыми эффектами, превышающими 20 Дб;

натаска, выгул и другие формы использования охотничьих, служебных и дворовых собак.

Режимы заказников должны учитываться при разработке и корректировке проектов и схем землеустройства города Бреста, проектов мелиорации земель, проектов водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных объектов, лесоустроительных и градостроительных проектов, программ социально-экономического развития города Бреста

Решение вступает в силу с 11 декабря 2025 г.