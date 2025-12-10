ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БРЕСТСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ДВУХ ЗАКАЗНИКОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ


09:47 11.12.2025

Брестский городской исполнительный комитет 14 ноября 2025 г. принял решение № 1929 «О преобразовании заказников местного значения».

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу в связи с изменением границ, площади, режима охраны и использования биологические заказники местного значения «Барбастелла» и «Брестский» преобразованы в заказники местного значения. После преобразования общая площадь заказников составит 7,9726 га и 64,4621 га соответственно.

Установлены их границы, площадь и список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включены в состав земель.

Заказник «Барбастелла» функционирует для сохранения и увеличения численности уникальной, самой крупной на территории Республики Беларусь зимующей популяции редких и исчезающих видов рукокрылых, а также сбережения ценного природно-исторического комплекса. Заказник «Брестский» – в целях сохранения и восстановления ценных в научном и культурном отношениях редких и исчезающих видов дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

Управление заказниками осуществляет Брестский горисполком.

На их территориях действуют ограничения и запреты в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях». Кроме того, в заказнике «Барбастелла» запрещается:

неорганизованное пребывание людей в казематах;

повреждение целостности стен и других элементов сооружений;

проведение мероприятий со звуковыми эффектами, превышающими 20 Дб;

натаска, выгул и другие формы использования охотничьих, служебных и дворовых собак.

Режимы заказников должны учитываться при разработке и корректировке проектов и схем землеустройства города Бреста, проектов мелиорации земель, проектов водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных объектов, лесоустроительных и градостроительных проектов, программ социально-экономического развития города Бреста

Решение вступает в силу с 11 декабря 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2025
валюта курс
EUR 3.3768
USD 2.9015
RUB 3.7524
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3739 +0.007
USD 2.9015 +0.0124
RUB 3.7524 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4050 3.4100
USD 2.9150 2.9250
RUB 3.7200 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD