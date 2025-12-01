ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
В БЕЛАРУСИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОТКРЫТО СВЫШЕ 150,5 ТЫС. ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»


17:36 10.12.2025

В Беларуси на 1 декабря 2025 г. для многодетных семей открыто 150 598 депозитных счета «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счета на сумму 826 млн. долларов США; 67,9 тыс. депозитных счетов на сумму 1,81 млрд. рублей

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 декабря 2025 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 100 987 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 80 990, на получение медицинских услуг – 10 986, на получение образования – 9 004, на приобретение товаров для инвалидов – 7.

Принято 97 923 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 20 702, Витебская – 9 526, Гомельская область – 15 660, Гродненская область – 11 693, Минская – 16 781, Могилевская – 9 889, г. Минск – 13 672.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.
