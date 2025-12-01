ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
БЕЛОРУССКОЕ ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО ВПЕРВЫЕ ПРОДАЛИ НА ЭКСПОРТ ЧЕРЕЗ БИРЖУ


17:02 10.12.2025

Белорусская универсальная товарная биржа открыла новый сегмент рынка, заключив первую сделку по экспорту листового стекла отечественного производства. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2025
валюта курс
EUR 3.3768
USD 2.9015
RUB 3.7524
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3739 +0.007
USD 2.9015 +0.0124
RUB 3.7524 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3880 3.3890
USD 2.9010 2.9030
RUB 3.7460 3.7450
подробнее

Конвертация в банках
на 10.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1675
EUR/RUB 90.4000 90.5000
USD/RUB 77.4000 77.5700
подробнее
