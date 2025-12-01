|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛОРУССКОЕ ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО ВПЕРВЫЕ ПРОДАЛИ НА ЭКСПОРТ ЧЕРЕЗ БИРЖУ
17:02 10.12.2025
Белорусская универсальная товарная биржа открыла новый сегмент рынка, заключив первую сделку по экспорту листового стекла отечественного производства. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2025
Курсы в банках
на 10.12.2025
Конвертация в банках
на 10.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе