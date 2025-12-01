Экономика РБ

БЕЛОРУССКОЕ ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО ВПЕРВЫЕ ПРОДАЛИ НА ЭКСПОРТ ЧЕРЕЗ БИРЖУ

17:02 10.12.2025 Белорусская универсальная товарная биржа открыла новый сегмент рынка, заключив первую сделку по экспорту листового стекла отечественного производства. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.