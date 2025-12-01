ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НОТАРИАТ УСТАНОВИЛ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ АКЦИЙ ПО БЕСПЛАТНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ В 2026 ГОДУ


15:01 10.12.2025

Правлением Белорусской нотариальной палаты определены даты проведения в 2026 году республиканских благотворительных акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса.

Как сообщает Национальный правовой портал, планируются шесть таких акций: 13 марта, 8 мая, 2 июля, 17 сентября, 14 октября и 4 декабря 2026 года. В указанные даты прием будет вестись в соответствии с установленным графиком работы нотариальных контор.

«Подобные акции нотариусы Беларуси традиционно проводят в преддверии государственных праздников и иных памятных дат (Дня Конституции, Дня Победы, Дня Независимости, Дня народного единства, Дня матери и Дня отца, а также Дня юриста)», – обратили внимание в Белорусской нотариальной палате.

В рамках мероприятий можно получить бесплатную правовую помощь по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей, удостоверению договоров отчуждения транспортных средств и др.
