|10.12.2025
Экономика РБ
НОТАРИАТ УСТАНОВИЛ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ АКЦИЙ ПО БЕСПЛАТНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ В 2026 ГОДУ
15:01 10.12.2025
Правлением Белорусской нотариальной палаты определены даты проведения в 2026 году республиканских благотворительных акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса.
Как сообщает Национальный правовой портал, планируются шесть таких акций: 13 марта, 8 мая, 2 июля, 17 сентября, 14 октября и 4 декабря 2026 года. В указанные даты прием будет вестись в соответствии с установленным графиком работы нотариальных контор.
«Подобные акции нотариусы Беларуси традиционно проводят в преддверии государственных праздников и иных памятных дат (Дня Конституции, Дня Победы, Дня Независимости, Дня народного единства, Дня матери и Дня отца, а также Дня юриста)», – обратили внимание в Белорусской нотариальной палате.
В рамках мероприятий можно получить бесплатную правовую помощь по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей, удостоверению договоров отчуждения транспортных средств и др.
