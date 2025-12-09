Официальный дилер бренда ROX в Беларуси – компания «АВТОВЕЛЬТ» – начала продажи автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в Минск привезли первую партию премиальных внедорожников ROX 01 с гарантией до 5 лет. Меню системы управления полностью русифицировано.

Автомобили ROX 01 представлены в двух шоурумах – в автоцентре на МКАД (д. Цна, ул. Юбилейная, 4) и в бизнес-центре Helen & Valery Plaza (г. Минск, пер. Веснинка, 16). Представленные в шоурумах автомобили можно изучить во всех деталях — и снаружи, и внутри. Автомобиль можно взять на тест-драйв.

В Беларуси премиальный внедорожник ROX 01 стоит 202 тыс. рублей (70 тыс. долларов в эквиваленте по текущему курсу). Физлицам доступны 10-летние программы лизинга под 17,99% годовых с минимальным авансом от 10%. Юрлиц профинансируют на срок до 5 лет по ставке 16,5% годовых в рублях или от 6,5% годовых в долларах или евро с первоначальным платежом от 20%. Доступен и формат трейд-ин со сдачей автомобиля с пробегом любой марки.

ROX 01 — интеллектуальный внедорожник формата REEV. Разработан для городской жизни и дальних путешествий. Модель отличает высокий уровень комфорта, современные системы помощи водителю и внушительный запас хода (WLTC) – до 1132 км.

На автомобили ROX 01 в Беларуси действует заводская гарантия 5 лет или 150 000 км на автомобиль. На высоковольтную тяговую батарею она еще выше – 8 лет или 240 000 км. Обслуживать автомобили будут в Минске по технологии производителя с использованием оригинальных запчастей, оборудования и программного обеспечения.

«Это долгожданный момент – теперь в Беларуси можно официально приобрести ROX 01 – премиальный внедорожник для города и путешествий. Меню управления автомобилем полностью русифицировано. Компания готова к продаже автомобилей: команда прошла обучение на заводе изготовителе, произведена закупка необходимых расходных материалов и запчастей. Владельцам автомобилей ROX доступен весь спектр услуг премиального сервиса», – заверяют в компании «АВТОВЕЛЬТ».

На тест-драйв в Минске можно записаться оставив заявку на официальном сайте бренда в Беларуси.