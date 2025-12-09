|О компании
|10.12.2025
Экономика РБ
О ТЕМПАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА ДОЛГИНОВСКОМ ТРАКТЕ РАССКАЗАЛИ В «МИНСКСТРОЕ»
11:54 10.12.2025
Стройтрест № 35 (генподрядчик – филиал СУ201) не сбавляет темп на строительстве инфекционной больницы на Долгиновском тракте. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Строители сосредоточены в основном на главном корпусе и палатных.
На главном монтируется каркас здания из ЛСТК и монолитных вставок, задействованы два башенных крана. В палатных корпусах 2А и 2В, а также хозблоке на следующей неделе планируют включить отопление, чтобы открыть фронт работ отделочникам. В палатных 2Б и 2Г тепло появится чуть позже – сейчас закрываются контуры.
В хозблоке уже завершены штукатурные работы, на финише устройство стяжек и монтаж дверей. Корпус особо опасных инфекций тоже подготовлен к чистовой отделке: выполнены электро- и сантехразводки, облицовка плиткой, установлены двери, в декоративной штукатурке – фасад.
На объекте трудятся около 270 человек.
Новая инфекционная больница на Долгиновском тракте будет современным медицинским комплексом с восемью клиническими отделениями более чем на 260 койко-мест, уникальным отделением особо опасных инфекций на шесть реанимационных коек, мощной реанимацией на 18 коек, операционными, компьютерным и магнитно-резонансным томографами и клинической лабораторией. Также предусмотрено приемное отделение с десятью боксами.
Помимо этого на территории клиники построят блок обеззараживания, центральный кислородный пункт, ТП и РТП, котельную и КПП.
