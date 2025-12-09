ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


О ТЕМПАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА ДОЛГИНОВСКОМ ТРАКТЕ РАССКАЗАЛИ В «МИНСКСТРОЕ»


11:54 10.12.2025

Стройтрест № 35 (генподрядчик – филиал СУ201) не сбавляет темп на строительстве инфекционной больницы на Долгиновском тракте. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Строители сосредоточены в основном на главном корпусе и палатных.

На главном монтируется каркас здания из ЛСТК и монолитных вставок, задействованы два башенных крана. В палатных корпусах 2А и 2В, а также хозблоке на следующей неделе планируют включить отопление, чтобы открыть фронт работ отделочникам. В палатных 2Б и 2Г тепло появится чуть позже – сейчас закрываются контуры.

В хозблоке уже завершены штукатурные работы, на финише устройство стяжек и монтаж дверей. Корпус особо опасных инфекций тоже подготовлен к чистовой отделке: выполнены электро- и сантехразводки, облицовка плиткой, установлены двери, в декоративной штукатурке – фасад.

На объекте трудятся около 270 человек.

Новая инфекционная больница на Долгиновском тракте будет современным медицинским комплексом с восемью клиническими отделениями более чем на 260 койко-мест, уникальным отделением особо опасных инфекций на шесть реанимационных коек, мощной реанимацией на 18 коек, операционными, компьютерным и магнитно-резонансным томографами и клинической лабораторией. Также предусмотрено приемное отделение с десятью боксами.

Помимо этого на территории клиники построят блок обеззараживания, центральный кислородный пункт, ТП и РТП, котельную и КПП.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.12.2025
валюта курс
EUR 3.3672
USD 2.8891
RUB 3.7720
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3669 +0.006
USD 2.8891 -0.0008
RUB 3.7720 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3850
USD 2.8880 2.9000
RUB 3.7500 3.7650
подробнее

Конвертация в банках
на 10.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1680
EUR/RUB 89.7500 90.3000
USD/RUB 76.7000 77.4000
подробнее