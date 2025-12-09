В Зеленой гавани под Минском представили новую урбан-виллу. Ее возведут в двух шагах от гольф-полей и обустроят квартирами с окнами «в пол», террасами и мастер-спальнями, а за каждым владельцам закрепят парковочное место с зарядкой для электрокара.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика «А-100 Девелопмент», трехэтажный дом бизнес-класса появится в Гольф-квартале рядом с 18-й лункой. Всего в группе будет пять домов с единой закрытой территорией – своего рода «комплекс в комплексе» с доступом только для владельцев квартир и их гостей.

Дворовое пространство будет пешеходным – с многолетними деревьями и кустарниками. Малышей ожидает своя детская площадка, а взрослые смогут ощутить загородный вайб в комфортных зонах отдыха.

Урбан-вилла под номером 13.15 в генплане получит монолитный каркас, который дополнят керамзитобетонными блоками. Фасад выполнят из современных высококачественных материалов, которые устойчивы к ультрафиолету, осадкам, повышенной влажности и температуре. Эстетики добавит кортеновская сталь, которая будет использована в элементах наружного оформления.

Внутри будет 8 квартир площадью от 60 до 133 «квадратов». Высота потолков составит 3 метра. В комнатах будут окна «в пол» с детскими замками безопасности. В квартирах продуманы мастер-спальни, гардеробные и просторные кухни-гостиные. К каждой квартире прилагаются просторная кладовая на цокольном этаже и парковочное место с зарядкой для электромобилей.

Все квартиры на первом этаже включают просторные террасы площадью от 46,95 до 62,16 кв.м. На втором и третьем этаже будут балконы-террасы от 19,38 до 24,87 «квадрата» со светильниками и розетками. Их дополнят компактные французские балконы. Одна из квартир будет двухуровневой – с террасой на первом этаже и балконом на втором. Две квартиры получат угловое остекление в мастер-спальне.

В подъезде обустроят стильный холл. Не обойдется без колясочной и лапомойки, ставших фирменной чертой проектов застройщика.

Застройщик «А-100 Девелопмент» уже открыл продажи: стоимость «квадрата» стартует с 2220 долларов в эквиваленте. Квартиру можно оформить в рассрочку от застройщика или в партнерский кредит по сниженной ставке.

Спрос большой: один из этажей был выкуплен еще на стадии предзаказов.

«Урбан-вилла в Гольф-квартале станет одним из самых привлекательных объектов в Зеленой гавани. Прежде всего, играет роль расположение – вблизи 18-й лунки с быстрым доступом в гольф-клуб. Территория будет огорожена – с красивым обустроенным двором, но для узкого числа семей. Еще одним отличием станет планировка квартир – с панорамными окнами, террасами и мастер-спальнями», – отмечают в «А-100 Девелопмент.

Дом в высокой степени готовности. Урбан-виллу сдадут в 4-м квартале 2026 года.