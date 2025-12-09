Комитет госконтроля 10 и 11 декабря проводит «горячую» линию по вопросам работы пассажирского транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал вежомства.

На «горячую» линию можно сообщить информацию о: ненадлежащей работе перевозчиков; нарушении расписания движения; недостаточности маршрутов общественного транспорта, в том числе в сельской местности; неудовлетворительном состоянии остановочных пунктов и транспортных средств; невыдаче чеков при оплате проезда, несоблюдении перевозчиками правил безопасности и скоростного режима; иных проблемных вопросах при организации транспортного обслуживания населения.

Также работники Комитета госконтроля готовы выслушать предложения граждан по улучшению качества работы перевозчиков.

Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Также информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала (https://t.me/Violation2022_bot) Комитета госконтроля.