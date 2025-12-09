ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ, КРЕДИТОРОВ И «КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРОВ» - ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕШНОЙ САНАЦИИ


09:42 10.12.2025

Представители Департамента по санации и банкротству 9 декабря 2025 г. выступили с лекциями на семинаре «Актуальные вопросы законодательства об урегулировании неплатежеспособности», сообщает пресс-служба Минэкономики.

Мероприятие проведено на площадке Национального центра законодательства и правовой информации для представителей республиканских органов госуправления, сотрудников экономических и юридических служб предприятий и организаций.

Начальник управления Департамента Зоя Гайдученко рассказала об аспектах работы госорганов в предупреждении банкротства, повышении платежной дисциплины. Были доведены новые подходы к диагностике финансового состояния предприятий, основанные на оценке степени риска наступления банкротства, даны ответы на актуальные вопросы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций. Выступающей было подчеркнута важность данной диагностики для своевременного открытия санации или ликвидационного производства.

Практику применения норм Закона «Об урегулировании неплатежеспособности», направленная на поиск и возврат имущества, привлечения лиц, чьими действиями вызвано банкротство, к субсидиарной ответственности представил консультант Департамента Станислав Садовников. Участникам семинара презентованы подробные материалы о диагностике финансового состояния, правовых и экономических инструментах, способствующих формированию имущественной массы, повышению ее ликвидности и росту выплат кредиторам.

«Главное условие успешного завершения санации и ликвидационного производства – активное взаимодействие проблемных предприятий, кредиторов и антикризисных управляющих начиная с предупреждения банкротства и заканчивая последним собранием кредиторов», – резюмировали представители Департамента.
