Лукашенко 9 декабря встретился со спикером Сената Республики Кения Амазоном Джеффа Кинги. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Центральной темой стало формирование конкретного плана действий по развитию двусторонних связей.

Александр Лукашенко предложил более активно действовать, чтобы подписать дорожную карту сотрудничества (ее проект находится на рассмотрении кенийской стороны) и выработать соответствующий план. "Нам надо на основании этой дорожной карты разработать соответствующий план наших действий. То есть актуализировать дорожную карту с учетом потребностей двух государств. Когда есть план, есть ответственные люди за реализацию тех или иных пунктов, направлений, тогда будет и результат", - сказал Глава государства.

"Словом, мы очень заинтересованы в сотрудничестве с вашей страной. Опыт уже есть (сотрудничества со странами Африки. - Прим.), - подчеркнул белорусский лидер. - Думаю, что с Кенией, коль есть хорошие примеры, мы будем сотрудничать так же оперативно и быстро, как с Зимбабве, Экваториальной Гвинеей, Нигерией, Алжиром, Египтом и так далее. Словом, мы открыты для вашей страны".

Отдельный акцент Александр Лукашенко сделал на сфере сельского хозяйства, которая в Кении достаточно динамично развивается. "Но тем не менее мы имеем возможность и соответствующие технологии для того, чтобы двигаться вперед, - подчеркнул Президент. - Мы готовы вам помогать в становлении новых направлений в сельском хозяйстве. Мы готовы помогать вам специалистами, поставлять соответствующую технику".

Глава государства уверен, что потенциал для взаимодействия есть и в других отраслях экономики. Например, в машиностроении, где позиции Беларуси достаточно сильны еще с советских времен. "Мы производим всю необходимую технику, в которой вы нуждаетесь. И ту, в которой не нуждаетесь сегодня, но она будет нужна вам завтра. Думаю, в области машиностроения, нефтедобычи, нефтепереработки, а также сельского хозяйства мы смогли бы найти общий язык и развивать сотрудничество", - сказал Александр Лукашенко.

Амазон Джеффа Кинги в первую очередь поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи.

Парламентарий также отметил отличную продуктивность своего визита в Минск и встреч с белорусскими коллегами. "Прежде всего с сенаторами мы обсуждали сферы двустороннего взаимодействия, а также возможности для взаимодействия между парламентами наших стран. Я очень рад, что мы подписали меморандум о взаимопонимании, который четко обрисовывает те сферы взаимодействия, по которым мы будем двигаться дальше", - подчеркнул он.

Кроме того, в повестке визита обсуждались возможности белорусско-кенийского взаимодействия за пределами народной дипломатии. "На самом деле между нашими странами существует большой потенциал и множество возможностей для сотрудничества, включая сельское хозяйство, здравоохранение, высокие технологии и туризм", - обратил внимание Амазон Джеффа Кинги.