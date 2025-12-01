ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ИЗ ЛИТВЫ ЧЕТЫРЕХ ЛЕГКОВЫХ АВТО УСТАНОВИЛИ ОПЕРАТИВНИКИ ГРОДНЕНСКОЙ ТАМОЖНИ


15:18 09.12.2025

В ходе проведенного комплекса спецмероприятий оперативники Гродненской региональной таможни установили незаконный ввоз из Литвы четырех легковых автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, чтобы избежать уплаты таможенных платежей, граждане Литвы ввозили на территорию ЕАЭС транспортные средства, оформляя на себя их временный ввоз. В дальнейшем легковушки намеревались вовлечь в незаконный экономический оборот на территории России и Беларуси. Для этого в автомобилях видоизменялись идентификационные номера кузовов, а также использовались поддельные номера и свидетельства о регистрации.

Таким образом через пункты пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог» были ввезеныOPEL 2006 г.в., VOLVO 2002 г.в. и два MERCEDEZ-BENZ 2001 и 2000 г.в.Их общая стоимость составила порядка 80 тыс. бел. рублей, а сумма подлежащих уплате таможенных платежей – свыше 135 тыс. бел. рублей.

Установлены участники противоправной схемы: организатор – 53-летний литовец и его пособники – граждане Литвы и Беларуси.

Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь.Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
