|09.12.2025
Экономика РБ
БЫВШИЙ ДИРЕКТОР СПОРТИВНОГО КЛУБА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НЕЗАКОННО НАЧИСЛЯЛ СЕБЕ ПРЕМИИ И НАДБАВКИ
14:00 09.12.2025
Факты превышения служебными полномочиями со стороны бывшего руководителя спортклуба одного из райцентров Витебской области были выявлены в ходе совместной проверки Комитета госконтроля и органов финансовых расследований региона. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
Установлено, что директор незаконно начислял и выплачивал себе премии и надбавки за сложность и напряженность труда, в результате чего присвоил порядка 3,4 тыс. рублей. По данным фактам возбуждено уголовное дело.
Ранее по результатам проверки КГК данный руководитель был освобожден от занимаемой должности по дискредитирующим обстоятельствам.
