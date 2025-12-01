Факты превышения служебными полномочиями со стороны бывшего руководителя спортклуба одного из райцентров Витебской области были выявлены в ходе совместной проверки Комитета госконтроля и органов финансовых расследований региона. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Установлено, что директор незаконно начислял и выплачивал себе премии и надбавки за сложность и напряженность труда, в результате чего присвоил порядка 3,4 тыс. рублей. По данным фактам возбуждено уголовное дело.

Ранее по результатам проверки КГК данный руководитель был освобожден от занимаемой должности по дискредитирующим обстоятельствам.