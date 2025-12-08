В Минске территория в границах улиц Пирогова-Любанской преобразится. Здесь будет новый жилой квартал – современные дома, уютные зоны отдыха, благоустроенные дворы, детские площадки, плоскостные парковки. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

«Минскстрой» уже приступил к реализации имущественных прав граждан, чьи дома подпадают под снос.

Для освобождения площадки под новое строительство отселяются 14 жилых домов 50-х годов постройки по ул.Пирогова, 2-м пер.Пирогова и ул.Любанской. В основном это усадебные дома и три двухэтажных многоквартирных (два по восемь квартир и один на двенадцать).

Жильё, которое «Минскстрой» как заказчик возведет на этом месте, планируется для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Дома будут в конструкциях Минского домостроительного комбината серии ОКПМ, общей площадью 27,8 тыс.кв.м. Одна многоэтажка 13 этажей, вторая – 16.

Предпроектные решения «Минскгражданпроекта». В ходе проектирования они могут корректироваться.