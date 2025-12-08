ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МИНСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ЖИЛОЙ КВАРТАЛ


13:06 09.12.2025

В Минске территория в границах улиц Пирогова-Любанской преобразится. Здесь будет новый жилой квартал – современные дома, уютные зоны отдыха, благоустроенные дворы, детские площадки, плоскостные парковки. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

«Минскстрой» уже приступил к реализации имущественных прав граждан, чьи дома подпадают под снос.

Для освобождения площадки под новое строительство отселяются 14 жилых домов 50-х годов постройки по ул.Пирогова, 2-м пер.Пирогова и ул.Любанской. В основном это усадебные дома и три двухэтажных многоквартирных (два по восемь квартир и один на двенадцать).

Жильё, которое «Минскстрой» как заказчик возведет на этом месте, планируется для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Дома будут в конструкциях Минского домостроительного комбината серии ОКПМ, общей площадью 27,8 тыс.кв.м. Одна многоэтажка 13 этажей, вторая – 16.

Предпроектные решения «Минскгражданпроекта». В ходе проектирования они могут корректироваться.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2025
валюта курс
EUR 3.3668
USD 2.8899
RUB 3.7726
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3609 +0.0034
USD 2.8899 +0.0132
RUB 3.7726 -0.0119
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3740
USD 2.8870 2.8900
RUB 3.7600 3.7650
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 89.5000 89.8000
USD/RUB 76.7000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line