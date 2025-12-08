|О компании
|09.12.2025
Экономика РБ
БЕЛОРУССКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ПРЕЗЕНТОВАНА НА «РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 2025» В МОСКВЕ
12:21 09.12.2025
Белорусская экспозиция презентована на «Российской неделе здравоохранения – 2025» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Коллективный стенд холдинга "Белфармпром" представлен: РУП "Белмедпрепараты", ОАО "БЗМП", УП "Минскинтеркапс", СОАО "Ферейн", ОАО "Экзон", УП "ФреБор".
На стенде холдинга представлены как уже известные препараты, так и новинки последних лет.
Представители Управляющей компании и организаций - участников холдинга проводят встречи с действующими и новыми партнёрами по вопросам расширения ассортимента и объёмов поставок лекарственных препаратов и биологически активных добавок.
Оператором экспозиции выступает унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.
Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения" проводится ежегодно с 1974 года. Участники - более 27 тыс. специалистов, экспертов и лидеров отрасли.
