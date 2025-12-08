Ожирение превратилось в одну из самых масштабных угроз общественному здоровью и экономике России и Беларуси, затрагивая миллионы людей. По данным исследований НИУ ВШЭ и Минздрава, в России избыточный вес имеют около 35% взрослых, а ожирение — 30%. Среди детей лишний вес наблюдается у каждого четвертого, с ежегодным приростом почти 4%. В Беларуси показатели выше: ожирение у 32% женщин и 26% мужчин, а среди подростков — 15-20% с ростом на 3-5% в год.

Проблема имеет прямые экономические последствия. Ожирение провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2-го типа и онкологию, снижая продолжительность жизни минимум на 10 лет. Это ведет к росту коморбидности, преждевременному выходу на пенсию и потере производительности, ежегодно обходясь бюджетам в десятки миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что без эффективных мер по борьбе с ожирением национальные цели по увеличению продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, заложенные в российском проекте «Продолжительная активная жизнь» и белорусской программе «Здоровье народа», могут оказаться недостижимыми.

Ключевыми факторами усугубления ситуации остаются недоступность здорового питания для миллионов семей с низким доходом и низкая физическая активность. Эти вызовы, как и экономические потери от неинфекционных заболеваний, стали одной из центральных тем на недавнем III Всероссийском конгрессе «Модификация рисков. От теории к практике».

В этой связи инвестиции в государственные и корпоративные программы информирования, профилактики и формирования здоровой среды становятся экономически целесообразными. Они способны продлить жизнь граждан на 5–10 лет, снизить затраты на лечение и повысить производительность труда, что выгодно как государству, так и бизнесу.