Экономика РБ


В МИНЛЕСХОЗЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ ПЕЛЛЕТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ


11:38 09.12.2025

В Минлесхозе обсудили работу пеллетных производств. Об этом сообщает Telegram-канал лесного ведомтсва.

Глава отрасли Александр Кулик призвал руководителей лесхозов, где функционируют пеллетные производства, уделить особое внимание качеству продукции. Оно должно быть идеальным.

Министр также акцентировал внимание на формировании себестоимости продукции. Нужно работать над ее снижением по всем направлениям.

Александр Кулик отметил, что сейчас прорабатывается вопрос снижения стоимости электроэнергии для пеллетных производств, что в случае принятия положительного решения позволит сделать работу предприятий более рентабельной.
