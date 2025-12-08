|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МИНЛЕСХОЗЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ ПЕЛЛЕТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
11:38 09.12.2025
В Минлесхозе обсудили работу пеллетных производств. Об этом сообщает Telegram-канал лесного ведомтсва.
Глава отрасли Александр Кулик призвал руководителей лесхозов, где функционируют пеллетные производства, уделить особое внимание качеству продукции. Оно должно быть идеальным.
Министр также акцентировал внимание на формировании себестоимости продукции. Нужно работать над ее снижением по всем направлениям.
Александр Кулик отметил, что сейчас прорабатывается вопрос снижения стоимости электроэнергии для пеллетных производств, что в случае принятия положительного решения позволит сделать работу предприятий более рентабельной.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2025
Курсы в банках
на 09.12.2025
Конвертация в банках
на 09.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе