За 11 месяцев 2025 г. сумма биржевых сделок между предприятиями Брестской области и субъектами хозяйствования Китайской Народной Республики достигла 7 млн USD. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 г.

Такой статистикой поделился руководитель представительства БУТБ в Шанхае Алексей Дыкуша на встрече с официальной делегацией Брестской области во главе с губернатором региона Петром Пархомчиком, сообщает пресс-служба БУТБ.

В структуре взаимного товарооборота преобладал экспорт произведенных на Брестчине товаров - 76% в стоимостном выражении. По сравнению с прошлым годом он тоже вырос в 3,3 раза, до 5,3 млн USD.

В основе продаж - говядина, пиломатериалы, сливочное масло, сухое молоко, в небольших объемах - лом черных металлов.

По импорту закупалось главным образом пищевое сырье: темп роста к 2024 г. 340%.