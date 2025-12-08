|О компании
|09.12.2025
Экономика РБ
БИРЖЕВОЙ ТОВАРООБОРОТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С КИТАЕМ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 3 РАЗА
11:07 09.12.2025
За 11 месяцев 2025 г. сумма биржевых сделок между предприятиями Брестской области и субъектами хозяйствования Китайской Народной Республики достигла 7 млн USD. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 г.
Такой статистикой поделился руководитель представительства БУТБ в Шанхае Алексей Дыкуша на встрече с официальной делегацией Брестской области во главе с губернатором региона Петром Пархомчиком, сообщает пресс-служба БУТБ.
В структуре взаимного товарооборота преобладал экспорт произведенных на Брестчине товаров - 76% в стоимостном выражении. По сравнению с прошлым годом он тоже вырос в 3,3 раза, до 5,3 млн USD.
В основе продаж - говядина, пиломатериалы, сливочное масло, сухое молоко, в небольших объемах - лом черных металлов.
По импорту закупалось главным образом пищевое сырье: темп роста к 2024 г. 340%.
