БИРЖЕВОЙ ТОВАРООБОРОТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С КИТАЕМ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 3 РАЗА


11:07 09.12.2025

За 11 месяцев 2025 г. сумма биржевых сделок между предприятиями Брестской области и субъектами хозяйствования Китайской Народной Республики достигла 7 млн USD. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 г.

Такой статистикой поделился руководитель представительства БУТБ в Шанхае Алексей Дыкуша на встрече с официальной делегацией Брестской области во главе с губернатором региона Петром Пархомчиком, сообщает пресс-служба БУТБ.

В структуре взаимного товарооборота преобладал экспорт произведенных на Брестчине товаров - 76% в стоимостном выражении. По сравнению с прошлым годом он тоже вырос в 3,3 раза, до 5,3 млн USD.

В основе продаж - говядина, пиломатериалы, сливочное масло, сухое молоко, в небольших объемах - лом черных металлов.

По импорту закупалось главным образом пищевое сырье: темп роста к 2024 г. 340%.
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2025
валюта курс
EUR 3.3668
USD 2.8899
RUB 3.7726
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3609 +0.0034
USD 2.8899 +0.0132
RUB 3.7726 -0.0119
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3740
USD 2.8870 2.8900
RUB 3.7600 3.7650
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 89.5000 89.8000
USD/RUB 76.7000 76.9000
подробнее
