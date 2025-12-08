Куфар Путешествия составили рейтинг «посуточных» городов Беларуси. В топе — Минск, Гродно и Брест, а за пределами городов чаще всего арендуют домики в Пристоличье и Браславском районе. Список основан на анализе сотен тысяч броней.

По данным сервиса, внутренний туризм в Беларуси продолжает расти. Данные по бронированиям жилья за этот год показывают устойчивый спрос на поездки по стране.

Лидирует в списке самых бронируемых городов Минск. Гости столицы провели в нем более 181 тысячи ночей с начала года. В Минск приезжают как из других городов Беларуси, так и иностранцы. Особенно популярным направление стало среди российских туристов.

Вторую строчку занимает Гродно. Пользователи Куфара гостили в нем почти 50 тысяч ночей. Люди приезжают за атмосферой Старого города с его замками, храмами и ресторанами.

Брест стабильно удерживает третью позицию — почти 40 тысяч ночей. При этом туристический поток почти не зависит от сезона. Чаще всего туристы приезжают посмотреть Брестскую крепость, Беловежскую пущу, погулять по Советской улице. Яркой особенностью города является Фонарщик, который каждый вечер вручную зажигает фонари.

В пятерку также входят Витебск и Гомель. Витебск традиционно привлекает туристов во время Славянского базара. Жилье бронируют на несколько ночей, чтобы поучаствовать в фестивале и пройтись по городским маршрутам.

Гомель, наоборот, привлекает тех, кто хочет не спеша провести время. Бронирований здесь чуть меньше, но гости задерживаются дольше, исследуют город размеренно и погружаются в его атмосферу.

Замыкает топ Могилев с 22 тысячами ночей. Туристы чаще всего выбирают посуточные квартиры поближе к центру.

Среди районных центров наибольшей популярностью пользуются Барановичи, Пинск и Бобруйск. Туристов привлекают уютные места с историей и особым духом. Жилье бронируют чаще всего на пару ночей, выбирая удобные и доступные квартиры.

За ними следуют Лида и Полоцк — это города для любителей истории. В Лиду едут посмотреть замок и прогуляться по старому городу, а Полоцк остается одним из главных духовных и культурных центров страны.

В уходящем году вырос спрос на загородные направления. На первом месте — Минский район. Интерес к нему обеспечивает близость к столице. Второе место занимает Браславский район, который выбирают ради отдыха на кристально чистых озерах. Среди популярных также оказались Гродненский и Брестский районы. Для загородного отдыха чаще бронируют агроусадьбы, уютные гостевые домики и модные А-фреймы.

По данным Куфар Путешествий, в Беларуси растет спрос на внутренний туризм. Все больше белорусов выезжают на уикэнд в другие города и районы.