Экономика РБ


АМКОДОР ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ФОРВАРДЕРОВ В ВОЛОГОДСКУЮ ОБЛАСТЬ РОССИИ


09:42 09.12.2025

На Международном лесном форуме «Российский лес», который прошёл с 3 по 5 декабря в Вологде, состоялось подписание контракта на поставку современной лесозаготовительной техники «АМКОДОР» для Вологодской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе АМКОДОР, в рамках подписанного договора предприятие «Вологдалесхоз» приобретёт три форвардера производства компании «Амкодор-Онего». Эти машины предназначены для сбора и транспортировки древесины непосредственно на лесосеках и значительно повысят эффективность работ в регионе.

Подписанию контракта предшествовали показательные работы аналогичной техники «АМКОДОР» в Грязовецком округе. В рамках демонстрации участники смогли увидеть харвестер и форвардер в реальных условиях эксплуатации, оценить их производительность, манёвренность и технические решения, а также задать вопросы представителям завода и операторам.

Министр лесного комплекса Вологодской области Евгений Агулов отметил, что в современных условиях приоритетом отрасли является использование многооперационной техники. Практические испытания позволяют специалистам объективно оценить надёжность, удобство работы и эффективность оборудования, что делает выбор техники более взвешенным и обоснованным.

Новое соглашение стало очередным шагом в развитии сотрудничества между Вологодской областью и холдингом «АМКОДОР». В августе этого года стороны уже подписали договор о плановом обновлении парка лесозаготовительной техники региона. Очередной контракт подтверждает устойчивый интерес к белорусской технике и её востребованность в российских лесных хозяйствах.
