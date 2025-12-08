|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ ГОРОДА МИНСКА В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,5%
09:16 09.12.2025
В январе-октябре 2025 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $24 931,9 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – октября 2024 г. на 6,5%.
Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 2,4% до $8 648 млн., импорт увеличился на 8,9% до $16 283,9 млн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2025
Курсы в банках
на 09.12.2025
Конвертация в банках
на 09.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе