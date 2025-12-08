В январе-октябре 2025 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $24 931,9 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – октября 2024 г. на 6,5%.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 2,4% до $8 648 млн., импорт увеличился на 8,9% до $16 283,9 млн.