Проект Программы-2030 увязан с Целями устойчивого развития. Об этом заявила сегодня, 8 декабря 2025 г., заместитель министра экономики Елена Болигатова, представляя проект Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026 – 2030 годы на заседании Совета по устойчивому развитию.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, замглавы экономического ведомства отметила высокую эффективность национальной системы достижения Целей устойчивого развития.

В рейтинге достижения ЦУР Беларуси принадлежит 32-е место из 167 государств, уровень прогресса по достижению ЦУР стабильно высокий – 80%.

Беларусь удерживает позиции в числе стран с очень высоким уровнем развития и занимает 65 место из 193 государств в Глобальном индексе человеческого развития.

«Идеология устойчивости лежит в основе всех программных документов страны.

В начале текущего года была одобрена Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2040 года. Ее приоритетные направления стали базой для среднесрочного развития.

Совместными усилиями госорганов, научного и экспертного сообщества, бизнес-кругов был разработан проект Программы социально-экономического развития на 2026 – 2030 годы.

Семь ключевых приоритетов документа определяют вектор развития белорусской экономики по трем составляющим: всестороннее развитие личности, повышение качества и стандартов жизни, сбалансированный экономический рост и обеспечение экологической безопасности.

Так, «Национальная демографическая безопасность» еще больше приблизит нас к достижению Цели 3 «Хорошее здоровье и благополучие».

Приоритет «Развитие человеческого потенциала» направлен на достижение Целей 10 «Уменьшение неравенства» в контексте социальной защиты, 4 «Качественное образование» и 8 «Достойная работа и экономический рост».

«Качественная и удобная среда для жизни» – это прогресс в достижении Целей 6 «Чистая вода и санитария» и 11 «Устойчивые города».

Задачи приоритета 4 увязаны с Целями 9 «Индустриализация, инновация и инфраструктура» и 12 «Ответственное потребление и производство».

Реализация приоритета «Сильные регионы» способствует достижению Целей 11 «Устойчивые города», 13 «Борьба с изменением климата», 15 «Сохранение экосистем суши», а также 2 «Ликвидация голода», но в мировом контексте. Беларусь обеспечивает ресурсами себя и готова поделиться с другими.

Реализуя туристический потенциал, будем достигать Цели 8 «Достойная работа и экономический рост» и 11 «Устойчивые города».

Таким образом, Программа тесно увязана с Целями устойчивого развития, адаптированными под национальные интересы», – резюмировала замминистра экономики.