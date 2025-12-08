ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ-2030 УВЯЗАН С ЦЕЛЯМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ


15:44 08.12.2025

Проект Программы-2030 увязан с Целями устойчивого развития. Об этом заявила сегодня, 8 декабря 2025 г., заместитель министра экономики Елена Болигатова, представляя проект Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026 – 2030 годы на заседании Совета по устойчивому развитию.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, замглавы экономического ведомства отметила высокую эффективность национальной системы достижения Целей устойчивого развития.

В рейтинге достижения ЦУР Беларуси принадлежит 32-е место из 167 государств, уровень прогресса по достижению ЦУР стабильно высокий – 80%.

Беларусь удерживает позиции в числе стран с очень высоким уровнем развития и занимает 65 место из 193 государств в Глобальном индексе человеческого развития.

«Идеология устойчивости лежит в основе всех программных документов страны.

В начале текущего года была одобрена Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2040 года. Ее приоритетные направления стали базой для среднесрочного развития.

Совместными усилиями госорганов, научного и экспертного сообщества, бизнес-кругов был разработан проект Программы социально-экономического развития на 2026 – 2030 годы.

Семь ключевых приоритетов документа определяют вектор развития белорусской экономики по трем составляющим: всестороннее развитие личности, повышение качества и стандартов жизни, сбалансированный экономический рост и обеспечение экологической безопасности.

Так, «Национальная демографическая безопасность» еще больше приблизит нас к достижению Цели 3 «Хорошее здоровье и благополучие».

Приоритет «Развитие человеческого потенциала» направлен на достижение Целей 10 «Уменьшение неравенства» в контексте социальной защиты, 4 «Качественное образование» и 8 «Достойная работа и экономический рост».

«Качественная и удобная среда для жизни» – это прогресс в достижении Целей 6 «Чистая вода и санитария» и 11 «Устойчивые города».

Задачи приоритета 4 увязаны с Целями 9 «Индустриализация, инновация и инфраструктура» и 12 «Ответственное потребление и производство».

Реализация приоритета «Сильные регионы» способствует достижению Целей 11 «Устойчивые города», 13 «Борьба с изменением климата», 15 «Сохранение экосистем суши», а также 2 «Ликвидация голода», но в мировом контексте. Беларусь обеспечивает ресурсами себя и готова поделиться с другими.

Реализуя туристический потенциал, будем достигать Цели 8 «Достойная работа и экономический рост» и 11 «Устойчивые города».

Таким образом, Программа тесно увязана с Целями устойчивого развития, адаптированными под национальные интересы», – резюмировала замминистра экономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2025
валюта курс
EUR 3.3668
USD 2.8899
RUB 3.7726
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3609 +0.0034
USD 2.8899 +0.0132
RUB 3.7726 -0.0119
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3750 3.3750
USD 2.8850 2.8900
RUB 3.7550 3.7650
подробнее

Конвертация в банках
на