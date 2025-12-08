Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Республики Башкортостан закрепили свои намерения о выстраивании долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в сфере биржевой торговли путем подписания соответствующего соглашения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, планируется, что работа по реализации основных направлений взаимодействия, указанных в соглашении, начнется в самое ближайшее время, чтобы уже к концу текущего года выйти на еще более высокие показатели биржевого товарооборота между Беларусью и Башкортостаном.

«По результатам 11 месяцев сумма биржевых сделок участников торгов из Башкортостана превысила 5,4 млн USD, что в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Львиная доля товарооборота пришлась на поставки в Башкортостан белорусского сухого молока, сливочного масла, мясопродуктов и пиломатериалов. По импорту закупались лишь небольшие объемы изделий из черных металлов. В связи с этим одна из ключевых целей соглашения о сотрудничестве с региональным центром экспорта – привлечь на биржевую площадку башкортостанских товаропроизводителей для реализации их продукции в секции «Промышленные и потребительские товары». Этот сегмент биржевого рынка идеально подходит для субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в организации сбыта за рубежом, позволяя им использовать цифровую инфраструктуру биржи как альтернативу традиционной товаропроводящей сети», – рассказал начальник управления ВЭД БУТБ Ярослав Ковальчук.

В том, что коллаборация БУТБ и ЦПЭ Башкортостана положительно скажется на динамике объемов биржевой торговли Беларуси и региона уверена и Татьяна Изотова. По ее словам, биржа предоставляет предпринимателям целый ряд инструментов, упрощающих работу на внешнем рынке и делающих ее значительно эффективнее.

«Нисколько не сомневаюсь, что биржа откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса Башкортостана не только по реализации, но и по закупкам товаров в Беларуси. Особенно это касается производителей импортозамещающей продукции, которые хотели бы поставлять свои товары белорусским потребителям, а также приобретать нужно им сырье и комплектующие в рамках проектов промышленной кооперации. Считаю, что в этом отношении у нас действительно широкое поле для взаимодействия», – подчеркнула директор ЦПЭ Башкортостана.

По состоянию на 5 декабря 2025 г. на БУТБ были аккредитованы 33 участника биржевых торгов из Башкортостана. Это на 5 больше, чем в начале года.