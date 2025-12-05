Замороженные мясные полуфабрикаты «Бабушка Аня» оказались самыми популярными в Беларуси. Они стали победителями премии потребителей «Народная марка». На первом месте и тесто этого бренда. Среди рыбы и морепродуктов белорусы предпочитают «Санта Бремор», а из мороженого – «ЮККИ».

Победителей конкурса определило народное голосование. В число респондентов вошли 4077 человек со всей страны. В анкетах не было подсказок: потребителей просили самостоятельно назвать торговые марки, которые они считают лучшими. Такой подход позволил выбрать бренды, которые знают и которым доверяют.

«Для нашей команды нет большей награды, чем видеть, как наши продукты находят отклик у потребителей. Мы благодарны за этот выбор! Особенно приятно, что с каждым годом растет спрос на тесто от «Бабушка Аня». Безусловно радует, что наш бренд занял свое место на вашей кухне и в вашей жизни. Это вдохновляет нас на дальнейшее развитие, поиск новых идей и создание новых качественных продуктов питания, которые делают жизнь лучше и вкусней», – отмечает директор по маркетингу компании BREMOR Олеся Елина.

Среди замороженных мясных полуфабрикатов первое место взяла «Бабушка Аня». Этот бренд приглянулся 31,77% потребителей. В нескольких областях указанный процент еще значительней: в Витебской области – свыше 47%, в Минской – более 39%, в Гомельской – около 34%.

Самое популярное тесто также от бренда «Бабушка Аня». Причем с большим отрывом – его выбрали 83,31% респондентов. В Минске этому тесту доверяют и вовсе 88,53% потребителей.

Среди марок мороженого лидером оказалось «ЮККИ». Согласно опросу, его предпочитают 15,36% потребителей в Беларуси.

Лучшей маркой рыбы и морепродуктов ожидаемо стала «Санта Бремор». Ее выбрали 80,68% респондентов. В Брестской области доля почитателей бренда еще выше – 92%.

Компания BREMOR – производитель продуктов питания, в портфеле которой находятся вышеупомянутые торговые марки, также получила награду как социально ответственный бренд. Ее отметили в специальной номинации.

«Народная марка» – ежегодная премия потребительского признания. Ее основным отличием является отсутствие профессионального жюри. Торговые марки определяют сами потребители. В этот раз лучшие марки выбрали примерно в 200 номинациях среди услуг, продовольственных и непродовольственных товаров.

Компания BREMOR – крупный производитель продуктов питания, входящий в группу компаний SANTA. Выпускает более 1000 видов продукции – от полуфабрикатов из теста и мороженого до рыбы, морепродуктов и салатов.