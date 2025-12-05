ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЗАМОРОЖЕННЫЕ МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ «БАБУШКА АНЯ» СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА»


12:36 08.12.2025

Замороженные мясные полуфабрикаты «Бабушка Аня» оказались самыми популярными в Беларуси. Они стали победителями премии потребителей «Народная марка». На первом месте и тесто этого бренда. Среди рыбы и морепродуктов белорусы предпочитают «Санта Бремор», а из мороженого – «ЮККИ».

Победителей конкурса определило народное голосование. В число респондентов вошли 4077 человек со всей страны. В анкетах не было подсказок: потребителей просили самостоятельно назвать торговые марки, которые они считают лучшими. Такой подход позволил выбрать бренды, которые знают и которым доверяют.

«Для нашей команды нет большей награды, чем видеть, как наши продукты находят отклик у потребителей. Мы благодарны за этот выбор! Особенно приятно, что с каждым годом растет спрос на тесто от «Бабушка Аня». Безусловно радует, что наш бренд занял свое место на вашей кухне и в вашей жизни. Это вдохновляет нас на дальнейшее развитие, поиск новых идей и создание новых качественных продуктов питания, которые делают жизнь лучше и вкусней», – отмечает директор по маркетингу компании BREMOR Олеся Елина.

Среди замороженных мясных полуфабрикатов первое место взяла «Бабушка Аня». Этот бренд приглянулся 31,77% потребителей. В нескольких областях указанный процент еще значительней: в Витебской области – свыше 47%, в Минской – более 39%, в Гомельской – около 34%.

Самое популярное тесто также от бренда «Бабушка Аня». Причем с большим отрывом – его выбрали 83,31% респондентов. В Минске этому тесту доверяют и вовсе 88,53% потребителей.

Среди марок мороженого лидером оказалось «ЮККИ». Согласно опросу, его предпочитают 15,36% потребителей в Беларуси.

Лучшей маркой рыбы и морепродуктов ожидаемо стала «Санта Бремор». Ее выбрали 80,68% респондентов. В Брестской области доля почитателей бренда еще выше – 92%.

Компания BREMOR – производитель продуктов питания, в портфеле которой находятся вышеупомянутые торговые марки, также получила награду как социально ответственный бренд. Ее отметили в специальной номинации.

«Народная марка» – ежегодная премия потребительского признания. Ее основным отличием является отсутствие профессионального жюри. Торговые марки определяют сами потребители. В этот раз лучшие марки выбрали примерно в 200 номинациях среди услуг, продовольственных и непродовольственных товаров.

Компания BREMOR – крупный производитель продуктов питания, входящий в группу компаний SANTA. Выпускает более 1000 видов продукции – от полуфабрикатов из теста и мороженого до рыбы, морепродуктов и салатов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2025
валюта курс
EUR 3.3530
USD 2.8767
RUB 3.7845
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3575 -0.0175
USD 2.8767 -0.019
RUB 3.7845 +0.0218
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3850
USD 2.8800 2.8980
RUB 3.7500 3.7750
подробнее

Конвертация в банках
на 08.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1700
EUR/RUB 89.3000 90.3016
USD/RUB 76.3000 77.3994
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте