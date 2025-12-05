Беларусь осуществила первую крупную поставку лекарственных препаратов в Мьянму. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

В Мьянму направлены лексредства производства РУП "Белмедпрепараты" для онкопациентов. А также - противовирусные, антибактериальные и другие терапевтические группы. Всего, только в рамках первой поставки, отгружено 15 тонн лекпрепаратов на сумму более $160 тыс.

«Беларусь расширит поставки лекарств в Мьянму. Это самое яркое подтверждение того, что при заинтересованности двух стран, при исполнении поручений Главы государства, мы можем получать практические результаты, которые перенесут пользу», - отметил министр здравоохранения Александр Ходжаев.