|08.12.2025
Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ ОСУЩЕСТВИЛА ПЕРВУЮ КРУПНУЮ ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В МЬЯНМУ
12:13 08.12.2025
Беларусь осуществила первую крупную поставку лекарственных препаратов в Мьянму. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
В Мьянму направлены лексредства производства РУП "Белмедпрепараты" для онкопациентов. А также - противовирусные, антибактериальные и другие терапевтические группы. Всего, только в рамках первой поставки, отгружено 15 тонн лекпрепаратов на сумму более $160 тыс.
«Беларусь расширит поставки лекарств в Мьянму. Это самое яркое подтверждение того, что при заинтересованности двух стран, при исполнении поручений Главы государства, мы можем получать практические результаты, которые перенесут пользу», - отметил министр здравоохранения Александр Ходжаев.
