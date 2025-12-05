|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НА III ВСЕРОССИЙСКОМ КОНГРЕССЕ ПО МОДИФИКАЦИИ РИСКОВ ОБСУДИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ ДЛЯ ЗРЕНИЯ
12:03 08.12.2025
В рамках III Всероссийского конгресса с международным участием «Модификация рисков. От теории к практике» ведущие специалисты рассмотрели не только медицинские, но и экономические аспекты борьбы с курением. Ключевое внимание было уделено проблеме потери зрения, связанной с этой вредной привычкой, которая влечёт за собой значительные финансовые издержки.
Снижение остроты зрения у сотрудников ведёт к падению производительности труда, росту расходов на лечение и реабилитацию, а также повышает нагрузку на систему здравоохранения. По оценкам экспертов, только в России ежегодные затраты, обусловленные последствиями курения для здоровья глаз, достигают миллиардов рублей.
В этой связи для бизнеса и экономики в целом становится экономически выгодным поддерживать стратегии снижения вреда. Инвестиции в здоровье сотрудников через такие программы позволяют сократить как прямые, так и косвенные расходы, связанные с заболеваниями и потерей производительности.
Таким образом, научно обоснованный подход к помощи курильщикам, направленный на постепенный отказ от вредной привычки, защищает не только здоровье и зрение граждан, но и экономические интересы компаний и государства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 05.12.2025
Курсы в банках
на 08.12.2025
Конвертация в банках
на 08.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе