Экономика РБ


НА III ВСЕРОССИЙСКОМ КОНГРЕССЕ ПО МОДИФИКАЦИИ РИСКОВ ОБСУДИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ ДЛЯ ЗРЕНИЯ


12:03 08.12.2025

В рамках III Всероссийского конгресса с международным участием «Модификация рисков. От теории к практике» ведущие специалисты рассмотрели не только медицинские, но и экономические аспекты борьбы с курением. Ключевое внимание было уделено проблеме потери зрения, связанной с этой вредной привычкой, которая влечёт за собой значительные финансовые издержки.

Снижение остроты зрения у сотрудников ведёт к падению производительности труда, росту расходов на лечение и реабилитацию, а также повышает нагрузку на систему здравоохранения. По оценкам экспертов, только в России ежегодные затраты, обусловленные последствиями курения для здоровья глаз, достигают миллиардов рублей.

В этой связи для бизнеса и экономики в целом становится экономически выгодным поддерживать стратегии снижения вреда. Инвестиции в здоровье сотрудников через такие программы позволяют сократить как прямые, так и косвенные расходы, связанные с заболеваниями и потерей производительности.

Таким образом, научно обоснованный подход к помощи курильщикам, направленный на постепенный отказ от вредной привычки, защищает не только здоровье и зрение граждан, но и экономические интересы компаний и государства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2025
валюта курс
EUR 3.3530
USD 2.8767
RUB 3.7845
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3575 -0.0175
USD 2.8767 -0.019
RUB 3.7845 +0.0218
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3850
USD 2.8800 2.8980
RUB 3.7500 3.7750
подробнее

Конвертация в банках
на 08.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1700
EUR/RUB 89.3000 90.3016
USD/RUB 76.3000 77.3994
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line