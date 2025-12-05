В СЭЗ «Брест» зарегистрирован новый резидент – общество с ограниченной ответственностью «ГлобалМаш Индустрия» с инвестпроектом «Создание производства коммунальной и сельскохозяйственной техники».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, инвестиционным проектом предусмотрено создание современного производства многофункционального навесного оборудования для тракторов и специализированной техники. Предприятие будет выпускать модульные конструкции, представляющие собой навесные погрузчики и экскаваторы, отвалы, подметальные щётки и мульчирующие косилки. Данная продукция востребована в жилищно-коммунальном хозяйстве, дорожных службах, а также лесном и аграрном секторах.

Стратегической целью ООО «ГлобалМаш Индустрия» является формирование конкурентоспособного высокотехнологичного производства, ориентированного на выпуск инновационных видов продукции для внутреннего и зарубежных рынков. Планируется организация технологического производственного цикла – от высокоточной обработки металла до финальной сборки и окраски изделий с интеграцией гидравлических систем.

Глава администрации СЭЗ «Брест» Вадим Кравчук и директор ООО «ГлобалМаш Индустрия» Денис Олиферчик подписали договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне. Руководителю компании передано свидетельство о регистрации предприятия в качестве резидента.В соответствии со сложившейся традицией Вадим Кравчук вручил новому резиденту корпоративный значок как символ принадлежности к свободной экономической зоне «Брест».

Производственная деятельность ООО «ГлобалМаш Индустрия» будет осуществляться на территории Восточного промышленного узла г. Бреста. На начальном этапе предприятие займет площадь около 2 тыс. квадратных метров с возможностью поэтапного расширения. После выхода на проектную мощность планируется выпускать более 1 тыс. единиц техники в год.Приоритетной задачей станет подбор квалифицированных специалистов и формирование эффективной команды. На первом этапе предусматривается создание 23 рабочих мест.

Размещение в границах СЭЗ «Брест» гарантирует новому резиденту доступ к установленным преференциям, направленным на поддержку экспортоориентированных производств, что повышает экономическую эффективность проекта при реализации внешнеторговых операций. Локация обеспечивает удобные транспортные коридоры и сокращённые логистические маршруты к зарубежным рынкам, что соответствует выбранной экспортной стратегии и снижает суммарные логистические издержки при поставках крупногабаритной техники и навесного оборудования.Таким образом, реализация проекта обеспечивается сочетанием отраслевого опыта собственника в сфере производства коммунальной и сельскохозяйственной техники и использованием преференций, предоставляемых резидентам СЭЗ «Брест».