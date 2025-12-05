|О компании
|08.12.2025
Экономика РБ
БЕЛАВИА ВВОДИТ НОВУЮ УСЛУГУ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»
11:24 08.12.2025
Авиакомпания «Белавиа» вводит новую услугу «Дополнительное питание». Об этом сообщает Telegram-канал национального авипевозчика.
Теперь пассажиры компании могут заранее заказать выпечку или горячие блюда прямо на борт.
На выбор доступны следующие позиции меню:
Сет из пирожков №1
пирожок с лососем и брокколи; пирожок с капустой, морковью и яйцом;
пирожок с вишней.
Сет из пирожков №2
пирожок с картофелем; пирожок с запеченными овощами и курицей; пирожок с яблоком.
Картофельные ньокки с курицей, сливочным соусом и пармезаном
Творожная запеканка с консервированным персиком
Услуга доступна на всех рейсах, вылетающих из Минска
Оформить дополнительное питание можно на сайте авиакомпании (при покупке билета или в разделе «Статус бронирования»), а также в офисах продаж «Белавиа» и у агентов.
Добавить услугу в бронирование надо не позднее 25 часов до вылета рейса.
