Экономика РБ


БЕЛАВИА ВВОДИТ НОВУЮ УСЛУГУ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»


11:24 08.12.2025

Авиакомпания «Белавиа» вводит новую услугу «Дополнительное питание». Об этом сообщает Telegram-канал национального авипевозчика.

Теперь пассажиры компании могут заранее заказать выпечку или горячие блюда прямо на борт.

На выбор доступны следующие позиции меню:

Сет из пирожков №1

пирожок с лососем и брокколи; пирожок с капустой, морковью и яйцом;

пирожок с вишней.

Сет из пирожков №2

пирожок с картофелем; пирожок с запеченными овощами и курицей; пирожок с яблоком.

Картофельные ньокки с курицей, сливочным соусом и пармезаном

Творожная запеканка с консервированным персиком

Услуга доступна на всех рейсах, вылетающих из Минска

Оформить дополнительное питание можно на сайте авиакомпании (при покупке билета или в разделе «Статус бронирования»), а также в офисах продаж «Белавиа» и у агентов.

Добавить услугу в бронирование надо не позднее 25 часов до вылета рейса.
