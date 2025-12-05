ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПОРЯДКА 800 КОМПАНИЙ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К СОГЛАШЕНИЮ О ПРОДВИЖЕНИИ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ


11:07 08.12.2025

Порядка 800 компаний присоединились к соглашению о продвижении белорусских товаров. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Напомним, что с апреля 2025 года действует Соглашение о сотрудничестве в области повышения эффективности продаж товаров отечественного производства.

Среди новых участников — торговые сети «Санта», «Соседи», «Алми», «Евроопт», «Вожык», «Семь пятниц», Unistore, «Белмаркет», «Торговый дом АТЛАНТ», «Кирмаш», а также производители, такие как «Минский завод игристых вин», «H-ТиВи», «ВитебскЭнерго», «Полоцкий комбикормовый завод» и др.

При участии управлений торговли и услуг Брестского, Витебского, Гомельского, Гродненского и Могилёвского облисполкомов прошли семинары-совещания по повышению эффективности продаж отечественных товаров. В мероприятиях участвовали представители местных исполнительных комитетов, торговли и производителей, что способствовало объединению усилий в совместной работе.

Для продвижения отечественных товаров в торговых залах используют визуальное выделение и интеграцию государственных знаков отличия - Родныя тавары, Зроблена ў Беларусi, Купляйце беларускае, Купляй лепшае - Купляй сваё, Государственные символы Республики Беларусь, Лучшие товары Республики Беларусь; создают бренд-зоны и фирменные секции; выделяют товары в акционных буклетах, листовках.

Не стоят на месте отечественные производители. Выпускают новые продукты, разрабатывают креативные дизайны, новинки с необычными вкусами, создают совместные проекты, например, напиток «Бела-кола» и зефир «Первый бобруйский», зубная паста Мodum и «Коммунарки», футболки от MUA Shop и JATTIS, мороженое эскимо от Минского хладокомбината № 2 и «Коммунарка» и др.
