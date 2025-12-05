ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЕАБР ПОЯСНИЛ РОСТ ЗВР БЕЛАРУСИ В НОЯБРЕ


10:43 08.12.2025

В Беларуси золотовалютные резервы выросли на $0,18 млрд за ноябрь 2025 г. и достигли $13,9 млрд на начало декабря.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), основным фактором стало подорожание золота на мировых рынках (+4,1%), что увеличило его стоимость в резервах на $0,31 млрд. При этом активы в иностранной валюте сократились на $0,1 млрд. С начала года резервы выросли более чем в 1,5 раза, или на $5 млрд.

«С сентября 2025 г. объем резервов соответствует международному критерию безопасности - покрывает трехмесячный объем импорта», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
