В Беларуси на 8 декабря намолочено 11,144 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,787 млн.тонн, Гродненская – 2,199 млн.тонн, Брестская – 2,219 млн.тонн, Могилевская – 1,406 млн.тонн, Гомельская – 1,454 млн.тонн, Витебская – 1,079 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны почти со 100% площадей, что составляет 2 282 тысяч гектаров

Сахарной свеклы накопано 6 миллионов 115 тысяч тонн корнеплода. На свеклоприёмные пункты вывезено 93% от накопанного, что составляет 5 млн 656 тыс.тонн.

Поднято зяби на площади 1 млн 510 тысяч гектаров, что составляет 105% к плану.

Накоплено минеральных удобрений в четвертом квартале 2025 года под зяблевую обработку текущего года и яровой сев 2026 года 204 тысячи тонн действующего вещества, что составляет 63% к плану, из них / т.т.д.в.: азотных - 66, фосфорных - 26, калийных - 112.

Раскорчевка садов произведена на площади 2 млн 459 тыс.га, что составляет 140% к плану