|08.12.2025
|
|
Экономика РБ
МИНТРУДА УТВЕРДИЛО ПРОФСТАНДАРТ «ПОЧТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
10:05 08.12.2025
В Беларуси утвержден профстандарт «Почтовая деятельность». Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Согласно постановлению ведомства от 10 октября 2025 года №116.
Утвержден профстандарт «Почтовая деятельность» стандарт устанавливает требования к трём профессиям в почтовой отрасли: почтальон (5–6 разряды), специалист по почтовой деятельности, начальник отделения связи.
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, включенных в профессиональный стандарт:
выемка простых отправлений письменной корреспонденции из почтовых ящиков, сопровождение, доставка и обмен почты и брезентовых сумок с наличными деньгами;
доставка (вручение) телеграмм, отправлений Netлiст, печатных средств массовой информации, простых отправлений письменной корреспонденции;
доставка и вручение регистрируемых почтовых отправлений;
доставка и выплата пенсий, пособий и других социальных выплат, выплата денежных средств по почтовым денежным переводам;
оказание иных услуг на дому (в офисе);
предоставление услуг в объектах почтовой связи;
управление объектом почтовой связи.
Профстандарт вступил в силу с 1 декабря 2025 года и заменил ранее действовавшие квалификационные характеристики.
|
