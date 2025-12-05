ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНТРУДА УТВЕРДИЛО ПРОФСТАНДАРТ «ПОЧТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»


10:05 08.12.2025

В Беларуси утвержден профстандарт «Почтовая деятельность». Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Согласно постановлению ведомства от 10 октября 2025 года №116.

Утвержден профстандарт «Почтовая деятельность» стандарт устанавливает требования к трём профессиям в почтовой отрасли: почтальон (5–6 разряды), специалист по почтовой деятельности, начальник отделения связи.

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, включенных в профессиональный стандарт:

выемка простых отправлений письменной корреспонденции из почтовых ящиков, сопровождение, доставка и обмен почты и брезентовых сумок с наличными деньгами;

доставка (вручение) телеграмм, отправлений Netлiст, печатных средств массовой информации, простых отправлений письменной корреспонденции;

доставка и вручение регистрируемых почтовых отправлений;

доставка и выплата пенсий, пособий и других социальных выплат, выплата денежных средств по почтовым денежным переводам;

оказание иных услуг на дому (в офисе);

предоставление услуг в объектах почтовой связи;

управление объектом почтовой связи.

Профстандарт вступил в силу с 1 декабря 2025 года и заменил ранее действовавшие квалификационные характеристики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2025
валюта курс
EUR 3.3530
USD 2.8767
RUB 3.7845
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3575 -0.0175
USD 2.8767 -0.019
RUB 3.7845 +0.0218
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3850
USD 2.8800 2.8980
RUB 3.7500 3.7750
подробнее

Конвертация в банках
на 08.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1700
EUR/RUB 89.3000 90.3016
USD/RUB 76.3000 77.3994
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line