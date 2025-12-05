Экономика РБ

МИНТРУДА УТВЕРДИЛО ПРОФСТАНДАРТ «ПОЧТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

10:05 08.12.2025 В Беларуси утвержден профстандарт «Почтовая деятельность». Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты. Согласно постановлению ведомства от 10 октября 2025 года №116. Утвержден профстандарт «Почтовая деятельность» стандарт устанавливает требования к трём профессиям в почтовой отрасли: почтальон (5–6 разряды), специалист по почтовой деятельности, начальник отделения связи. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, включенных в профессиональный стандарт: выемка простых отправлений письменной корреспонденции из почтовых ящиков, сопровождение, доставка и обмен почты и брезентовых сумок с наличными деньгами; доставка (вручение) телеграмм, отправлений Netлiст, печатных средств массовой информации, простых отправлений письменной корреспонденции; доставка и вручение регистрируемых почтовых отправлений; доставка и выплата пенсий, пособий и других социальных выплат, выплата денежных средств по почтовым денежным переводам; оказание иных услуг на дому (в офисе); предоставление услуг в объектах почтовой связи; управление объектом почтовой связи. Профстандарт вступил в силу с 1 декабря 2025 года и заменил ранее действовавшие квалификационные характеристики.