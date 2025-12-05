|О компании
|08.12.2025
Экономика РБ
«САВУШКИН» ЗАПУСТИЛ ДЕСЕРТНУЮ НОВИНКУ - ГЛАЗИРОВАННЫЕ СЫРКИ ТОПX2
09:04 08.12.2025
«Савушкин» запустил десертную новинку - глазированные сырки ТОПx2. Формат инновационный — две изящные палочки в одной упаковке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в основе новинки – сочетание нежной творожной основы и вкусной глазури в формате двух небольших сырков. Сырки весят 45 г.
«Мы знаем, как важно ловить момент и делиться радостью, и, кажется, нашли способ сделать так, чтобы хорошее настроение можно было легко удвоить или разделить», — отмечает начальник отдела маркетинга «Десерты» компании «Савушкин» Мария Козак.
Линейка ТОП Х2 стартует с двумя вкусами: карамель в карамельной глазури и кокос в молочной глазури. В перспективе, по информации производителя, она будет расширяться. Над какими еще вкусами колдует команда «Савушкин», пока секрет.
ТОП — мультикатегорийный бренд, в портфеле которого глазированные сырки с начинками, сливочное мороженое и молочные коктейли.
