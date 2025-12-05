ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС СУЩЕСТВЕННО РАСШИРИЛ СЕТЬ NB-IOT ДЛЯ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»


16:11 05.12.2025

Компания МТС активно расширяет покрытие сети для «интернета вещей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, дополнительно в ноябре запущено сразу 95 базовых станций стандарта связи NB-IoT, а всего с начала года включены 219 объектов.

МТС масштабирует сеть NB-IoT по всей стране. Среди запущенных в этом году базовых станций 30% приходится на Минск и областные центры, 70% — на другие населенные пункты страны и сельскую местность.

В жилищном хозяйстве NB-IoT обеспечивает дистанционный учет воды, газа, тепла и электроэнергии. В промышленности и транспорте применяется для мониторинга оборудования и логистики. В сегменте «умного дома» и «умного города» технология используется для сигнализаций, видеонаблюдения, освещения, экологического мониторинга и управления городской инфраструктурой.

«В этом году мы уже запустили 219 базовых станций стандарта NB‑IoT и продолжим расширять покрытие сети. Инфраструктура «интернета вещей» помогает бизнесу и государственным организациям внедрять современные цифровые решения, открывает новые возможности для автоматизации процессов. Массовое внедрение IoT-технологий способствует развитию ключевых отраслей экономики и росту их эффективности», — комментируют в МТС.

NB-IoT — это выделенный стандарт мобильной связи, предназначенный для обмена данными между устройствами. Он обеспечивает подключение десятков тысяч датчиков к одной базовой станции, высокую энергоэффективность и возможность работы устройств до десяти лет от одного аккумулятора.

Сигнал обладает повышенной проникающей способностью, что позволяет использовать технологию даже в подвалах, плотной городской застройке и сельской местности. При этом данные надежно шифруются, а сама сеть работает независимо от инфраструктуры 2G, 3G и 4G.

Компания МТС предлагает партнерам решения «под ключ» на базе NB-IoT. Узнать подробнее про IoT-инструменты для бизнеса можно на сайте компании.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2025
валюта курс
EUR 3.3530
USD 2.8767
RUB 3.7845
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3575 -0.0175
USD 2.8767 -0.019
RUB 3.7845 +0.0218
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3750
USD 2.8800 2.8850
RUB 3.7650 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 05.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 89.0000 89.6000
USD/RUB 76.0100 76.5000
подробнее