Компания МТС активно расширяет покрытие сети для «интернета вещей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, дополнительно в ноябре запущено сразу 95 базовых станций стандарта связи NB-IoT, а всего с начала года включены 219 объектов.

МТС масштабирует сеть NB-IoT по всей стране. Среди запущенных в этом году базовых станций 30% приходится на Минск и областные центры, 70% — на другие населенные пункты страны и сельскую местность.

В жилищном хозяйстве NB-IoT обеспечивает дистанционный учет воды, газа, тепла и электроэнергии. В промышленности и транспорте применяется для мониторинга оборудования и логистики. В сегменте «умного дома» и «умного города» технология используется для сигнализаций, видеонаблюдения, освещения, экологического мониторинга и управления городской инфраструктурой.

«В этом году мы уже запустили 219 базовых станций стандарта NB‑IoT и продолжим расширять покрытие сети. Инфраструктура «интернета вещей» помогает бизнесу и государственным организациям внедрять современные цифровые решения, открывает новые возможности для автоматизации процессов. Массовое внедрение IoT-технологий способствует развитию ключевых отраслей экономики и росту их эффективности», — комментируют в МТС.

NB-IoT — это выделенный стандарт мобильной связи, предназначенный для обмена данными между устройствами. Он обеспечивает подключение десятков тысяч датчиков к одной базовой станции, высокую энергоэффективность и возможность работы устройств до десяти лет от одного аккумулятора.

Сигнал обладает повышенной проникающей способностью, что позволяет использовать технологию даже в подвалах, плотной городской застройке и сельской местности. При этом данные надежно шифруются, а сама сеть работает независимо от инфраструктуры 2G, 3G и 4G.

Компания МТС предлагает партнерам решения «под ключ» на базе NB-IoT. Узнать подробнее про IoT-инструменты для бизнеса можно на сайте компании.