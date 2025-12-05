ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ 6 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


14:16 05.12.2025

Заместитель начальника главного управления инвестиционной политики Минэкономики Одинец Александр Никитич 6 декабря 2025 года проведет прямую телефонную линию по теме «Вопросы инициирования заключения инвестиционных договоров, реализации преференциальных инвестиционных проектов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2025
валюта курс
EUR 3.3814
USD 2.8957
RUB 3.7627
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3575 -0.0175
USD 2.8767 -0.019
RUB 3.7845 +0.0218
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3750
USD 2.8800 2.8850
RUB 3.7650 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 05.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 89.0000 89.6000
USD/RUB 76.0100 76.5000
подробнее
