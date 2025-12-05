|О компании
|05.12.2025
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ 6 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
14:16 05.12.2025
Заместитель начальника главного управления инвестиционной политики Минэкономики Одинец Александр Никитич 6 декабря 2025 года проведет прямую телефонную линию по теме «Вопросы инициирования заключения инвестиционных договоров, реализации преференциальных инвестиционных проектов».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
