Экономика РБ

МИНЭКОНОМИКИ 6 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

14:16 05.12.2025 Заместитель начальника главного управления инвестиционной политики Минэкономики Одинец Александр Никитич 6 декабря 2025 года проведет прямую телефонную линию по теме «Вопросы инициирования заключения инвестиционных договоров, реализации преференциальных инвестиционных проектов». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.