ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА В МИНСКЕ ВЗЯЛИ СВЫШЕ 24,5 ТЫС. ПРОБ ВОДЫ


13:56 05.12.2025

Более 24,5 тыс. проб отобрано для проведения исследований качества воды в Минске с начала 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».

Состояние воды в столице анализируется по 60 показателям, из которых 4 - микробиологические, 3- радиологические, 53 - физико-химические.

Качество воды контролируется на всем пути ее движения — от водоисточника до конечного потребителя.

Забор проб выполняется 7 дней в неделю более чем в 1000 точках отбора. Параллельно с лабораторным контролем качество воды отслеживается с помощью онлайн-приборов, которые проводят измерения и позволяют иметь актуальную информацию о качестве воды в режиме реального времени.

Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки.

Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны столичных квартир, всем нормативам санитарно-гигиенической безопасности.

Справочно: ежемесячно Минск потребляет 400-450 тыс. кубометров воды, в столице проложено 3375 км сетей водоснабжения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2025
валюта курс
EUR 3.3814
USD 2.8957
RUB 3.7627
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3575 -0.0175
USD 2.8767 -0.019
RUB 3.7845 +0.0218
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3750
USD 2.8800 2.8850
RUB 3.7650 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 05.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 89.0000 89.6000
USD/RUB 76.0100 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line