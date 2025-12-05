|О компании
|05.12.2025
Экономика РБ
С НАЧАЛА ГОДА В МИНСКЕ ВЗЯЛИ СВЫШЕ 24,5 ТЫС. ПРОБ ВОДЫ
13:56 05.12.2025
Более 24,5 тыс. проб отобрано для проведения исследований качества воды в Минске с начала 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».
Состояние воды в столице анализируется по 60 показателям, из которых 4 - микробиологические, 3- радиологические, 53 - физико-химические.
Качество воды контролируется на всем пути ее движения — от водоисточника до конечного потребителя.
Забор проб выполняется 7 дней в неделю более чем в 1000 точках отбора. Параллельно с лабораторным контролем качество воды отслеживается с помощью онлайн-приборов, которые проводят измерения и позволяют иметь актуальную информацию о качестве воды в режиме реального времени.
Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки.
Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны столичных квартир, всем нормативам санитарно-гигиенической безопасности.
Справочно: ежемесячно Минск потребляет 400-450 тыс. кубометров воды, в столице проложено 3375 км сетей водоснабжения.
