|05.12.2025
|
|
Экономика РБ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ СВАЛКА ОТХОДОВ В БАРАНОВИЧАХ УБРАНА ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ КГК
13:48 05.12.2025
Барановичи.
Как сообщает Telegram-канал КГК, в ходе контроля за наведением порядка в городе госконтролеры выявили несанкционированную свалку. Как выяснилось, площадку для складирования строительных отходов и шлака облюбовало одно из частных предприятий г.Барановичи. Причем сделало это незаконно, разместив отходы на самовольно занятом участке.
После вмешательства КГК территория была убрана, а отходы – вывезены.
Природоохранной службой выставлена претензия нарушителю о возмещении вреда. Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.
|
