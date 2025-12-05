Барановичи.

Как сообщает Telegram-канал КГК, в ходе контроля за наведением порядка в городе госконтролеры выявили несанкционированную свалку. Как выяснилось, площадку для складирования строительных отходов и шлака облюбовало одно из частных предприятий г.Барановичи. Причем сделало это незаконно, разместив отходы на самовольно занятом участке.

После вмешательства КГК территория была убрана, а отходы – вывезены.

Природоохранной службой выставлена претензия нарушителю о возмещении вреда. Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.