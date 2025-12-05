ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И ОМАН ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ СОВМЕСТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД В МИНСКЕ


13:37 05.12.2025

Александр Лукашенко в рамках продолжающейся в Омане рабочей программы 5 декабря встретился с президентом Оманского инвестиционного агентства Абдельсаламом Мохамедом аль-Муршиди. Об этом сообщает пресс-служба президента

Стороны проанализировали весь комплекс белорусско-оманских совместных проектов.

"Нам есть о чем поговорить. Мы долгое время с Вами работали, наработали много совместных интересных проектов белорусско-оманских. Наверное, настало время систематизировать их и определиться, как будем действовать в дальнейшем. Но меня устраивает Ваше последнее заявление, я его запомнил. Вы мне сказали: "Господин Президент, в ближайшие год-два Вы увидите реальное движение по тем конкретным проектам, которые мы с Вами наметили", - сказал Глава государства.

В числе основных тем, которые обсуждались на встрече, - создание совместного белорусско-оманского инвестиционного фонда в Минске для финансирования проектов на территории Беларуси; строительство в Беларуси целлюлозно-картонного комбината; организация работы логистического хаба в Омане для поставок белорусских товаров в соседние страны и регионы и проработка маршрута "Север-Юг"; инвестиции в проекты в области АПК в Беларуси для последующего экспорта продовольствия в Оман и страны региона, а также проработка поставок оманских морепродуктов в Беларусь.

Обсуждалось также развитие туристического кластера в Омане и инвестирование с помощью оманской стороны в туристические объекты на территории Беларуси.

Еще одна тема - перспективы реализации трехстороннего проекта между Беларусью, Оманом и Алжиром по производству сложных удобрений.

Президенту показали подробную презентацию о ходе реализации дорожной карты сотрудничества Беларуси и Омана с конкретикой по проектам и срокам.

В числе участников встречи также были генеральный директор холдинга "Оман Фуд Капитал" (дочерняя компания Оманского инвестиционного агентства, занимающаяся инвестициями в сельское хозяйство и продовольствие), а также представитель агентства Али Аль-Фарси, курирующий сотрудничество с Беларусью.
