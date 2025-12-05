|О компании
|05.12.2025
Экономика РБ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОСТАВИЛО $5,28 МЛРД
13:20 05.12.2025
В январе-октябре 2025 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 72,043 млрд. долларов США. К уровню января-октября 2024 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 100,7%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт снизился на 1,7% и составил $33 379,5 млн, импорт вырос на 2,8% до $38 663,5 млн.
Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-октябре 2025г. составило $5,284 млрд.
