Экономика РБ


БЕЛАВИА С 8 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В ТЕЛЬ-АВИВ


12:36 05.12.2025

Авиакомпания «Белавиа» с 8 января возобновляет регулярные рейсы из Минска в Израиль, Тель-Авив. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, в четверг и воскресенье: вылет из Минска – в 07:10, прибытие в Тель-Авив – в 12:20. братный рейс из Тель-Авива – в 13:15 , прибытие в Минск – в 20:40. Время указано местное,

Продолжительность полета Минск – Тель-Авив составит 6 часов 10 минут туда и 6 часов 25 минут в обратном направлении.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Боинг 737-8, с салоном бизнес-класса, для пассажиров предусмотрено горячее питание.

Стоимость билетов — от 671 BYN в одну сторону и от 1327 BYN туда-обратно (тариф «Лайт»).
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2025
валюта курс
EUR 3.3814
USD 2.8957
RUB 3.7627
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3750 -0.01
USD 2.8957 -0.013
RUB 3.7627 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3750
USD 2.8800 2.8850
RUB 3.7650 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 05.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 89.0000 89.6000
USD/RUB 76.0100 76.5000
подробнее
