Авиакомпания «Белавиа» с 8 января возобновляет регулярные рейсы из Минска в Израиль, Тель-Авив. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, в четверг и воскресенье: вылет из Минска – в 07:10, прибытие в Тель-Авив – в 12:20. братный рейс из Тель-Авива – в 13:15 , прибытие в Минск – в 20:40. Время указано местное,

Продолжительность полета Минск – Тель-Авив составит 6 часов 10 минут туда и 6 часов 25 минут в обратном направлении.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Боинг 737-8, с салоном бизнес-класса, для пассажиров предусмотрено горячее питание.

Стоимость билетов — от 671 BYN в одну сторону и от 1327 BYN туда-обратно (тариф «Лайт»).