|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАВИА С 8 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В ТЕЛЬ-АВИВ
12:36 05.12.2025
Авиакомпания «Белавиа» с 8 января возобновляет регулярные рейсы из Минска в Израиль, Тель-Авив. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю, в четверг и воскресенье: вылет из Минска – в 07:10, прибытие в Тель-Авив – в 12:20. братный рейс из Тель-Авива – в 13:15 , прибытие в Минск – в 20:40. Время указано местное,
Продолжительность полета Минск – Тель-Авив составит 6 часов 10 минут туда и 6 часов 25 минут в обратном направлении.
Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Боинг 737-8, с салоном бизнес-класса, для пассажиров предусмотрено горячее питание.
Стоимость билетов — от 671 BYN в одну сторону и от 1327 BYN туда-обратно (тариф «Лайт»).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2025
Курсы в банках
на 05.12.2025
Конвертация в банках
на 05.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе