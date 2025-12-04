Возможность производства зубошлифовального станка-полуавтомата с числовым программным управлением рассматривает ОАО «ВИСТАН», входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил инженер-конструктор сектора зубофрезерных станков отдела главного конструктора предприятия Константин Самсонов.

«Для нашего завода — это перспективное направление для разработок. Оборудование предназначено для механической обработки боковых поверхностей прямозубых и косозубых зубчатых колес с внешними зубьями методом профильного шлифования. Для достижения максимально высоких показателей качества поверхности и геометрической точности изделий станок будет оснащен устройством для динамической балансировки шлифовального круга, а также системой ориентации заготовки, выполненной на базе трехмерного контактного датчика», — отметил Константин Самсонов.

В настоящее время на предприятии идет подготовка к проектированию зубошлифовального оборудования.