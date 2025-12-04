|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
«ВИСТАН» РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗУБОШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА
11:02 05.12.2025
Возможность производства зубошлифовального станка-полуавтомата с числовым программным управлением рассматривает ОАО «ВИСТАН», входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил инженер-конструктор сектора зубофрезерных станков отдела главного конструктора предприятия Константин Самсонов.
«Для нашего завода — это перспективное направление для разработок. Оборудование предназначено для механической обработки боковых поверхностей прямозубых и косозубых зубчатых колес с внешними зубьями методом профильного шлифования. Для достижения максимально высоких показателей качества поверхности и геометрической точности изделий станок будет оснащен устройством для динамической балансировки шлифовального круга, а также системой ориентации заготовки, выполненной на базе трехмерного контактного датчика», — отметил Константин Самсонов.
В настоящее время на предприятии идет подготовка к проектированию зубошлифовального оборудования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2025
Курсы в банках
на 05.12.2025
Конвертация в банках
на 05.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе