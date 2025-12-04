|О компании
|05.12.2025
ЕЩЕ 7 ПЕРЕДВИЖНЫХ ФАПОВ И 12 МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОСТУПИЛИ В ЛЕЧУЧРЕЖДЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
10:32 05.12.2025
Еще 7 передвижных ФАПов и 12 машин скорой медицинской помощи класса «С» поступили в лечебные учреждения Гродненской области. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Новые мобильные комплексы будут работать на здоровье населения Дятловского, Мостовского, Островецкого, Ошмянского, Свислочского, Щучинского и Гродненского районов
Техника отечественного производства приобретена по линии Минздрава за средства, выделенные из республиканского бюджета
Семь новых мобильных ФАПов присоединились к семнадцати уже действующим. Они обеспечивают доступность первичной и специализированной медицинской помощи, лекарственное обеспечение и проведение медицинской профилактики в отдаленных сельских населенных пунктах
