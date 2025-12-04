Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску выявлена противоправная деятельность столичной компании, работающей в сфере грузовых перевозок, сообщает Telegram-канал КГК.

Руководитель фирмы подозревается в неуплате налогов в крупном размере.

Установлено, что он организовал незаконную схему, по которой услуги для фирмы по перевозке грузов якобы оказывали 5 индивидуальных предпринимателей, которые ранее находились в штате компании в качестве ее работников. На самом деле все грузоперевозки осуществлялись силами самой компании.

При этом в учет фирмы помещалась фиктивные документы о хозяйственных операциях с предпринимателями. Это позволяло необоснованно увеличивать ее затраты, учитываемые при налогообложении, и занижать налоговую базу налога на прибыль.

Денежные средства, которые поступали на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, снимались ими в качестве личного дохода. ИП оставляли себе сумму заработной платы, а оставшуюся часть денег передавали директору, который распоряжался ими по своему усмотрению в обход налогообложения.

Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил более 700 тыс. рублей.

В отношении директора компании-грузоперевозчика возбуждено уголовное дело.