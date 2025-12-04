ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ 11,1 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


10:03 05.12.2025

В Беларуси на 5 декабря намолочено 11,136 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,782 млн.тонн, Гродненская – 2,198 млн.тонн, Брестская – 2,219 млн.тонн, Могилевская – 1,405 млн.тонн, Гомельская – 1,453 млн.тонн, Витебская – 1,079 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99% площадей, что составляет 2 281 тысяча гектаров

Сахарной свеклы накопано 6 миллионов 88 тысяч тонн корнеплода. На свеклоприёмные пункты вывезен 91% от накопанного, что составляет 5 млн 530 тыс.тонн.

Поднято зяби на площади 1 млн 479 тысяч гектаров, что составляет 103% к плану.

Накоплено минеральных удобрений в четвертом квартале 2025 года под зяблевую обработку текущего года и яровой сев 2026 года 201 тысяча тонн действующего вещества, что составляет 62% к плану, из них / т.т.д.в.: азотных - 64, фосфорных - 26, калийных - 111.

Раскорчевка садов произведена на площади 2 млн. 459 тыс.га, что составляет 140% к плану
