Экономика РБ


ПОЧТИ BR280 МЛН ЗАПЛАНИРОВАНО НА ПРОГРАММУ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» В РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2026 ГОД


09:51 05.12.2025

На программу «Семейный капитал» в республиканском бюджете на 2026 год запланировано почти 280 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Единовременное начисление на счет безналичных денежных средств с 1 января по 31 декабря 2025 года составляет 33 275 рублей.

Средства можно направить досрочно на:

улучшение жилья (строительство, покупка, погашение кредита, займа)

образование (среднее спец., высшее - оплата за прошлый, текущий и будущий год)

медуслуги (покупка медицинских изделий при проведении сложных операций, стоматология, лекарства - для членов семьи)

товары для соцреабилитации инвалидов (по перечню, для лиц с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата)
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2025
валюта курс
EUR 3.3814
USD 2.8957
RUB 3.7627
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3750 -0.01
USD 2.8957 -0.013
RUB 3.7627 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3660 3.3800
USD 2.8800 2.8900
RUB 3.7600 3.7690
подробнее

Конвертация в банках
на 05.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1700
EUR/RUB 89.4000 89.9000
USD/RUB 76.3000 76.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line