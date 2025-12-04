На программу «Семейный капитал» в республиканском бюджете на 2026 год запланировано почти 280 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Единовременное начисление на счет безналичных денежных средств с 1 января по 31 декабря 2025 года составляет 33 275 рублей.

Средства можно направить досрочно на:

улучшение жилья (строительство, покупка, погашение кредита, займа)

образование (среднее спец., высшее - оплата за прошлый, текущий и будущий год)

медуслуги (покупка медицинских изделий при проведении сложных операций, стоматология, лекарства - для членов семьи)

товары для соцреабилитации инвалидов (по перечню, для лиц с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата)