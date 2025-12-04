В Новой Боровой открыли шоурум с полностью готовым интерьером от застройщика. В качестве основы дизайнеры использовали чистовую отделку Basic, которую дополнили мебелью и декором. Получилась квартира мечты по версии «А-100 Девелопмент».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика, шоурум занимает 61 «квадрат» на первом этаже дома на улице Пилотной, 18. Он символично находится напротив Авиа-квартала, для которого и разработана отделка Basic. Шоурум имеет отдельный вход со стороны улицы и включает лоджию с подвалом. Слева от входа находится спальня, справа – кабинет и кухня-гостиная. На месте можно познакомиться с окружением будущей квартиры в популярной планировке.

Квартира выполнена в чистовой отделке Basic. Для стен использованы обои разных цветов: спальня – в бежевом, кабинет – в сером, а гостиная с кухней и прихожая – в белом. Всё ради наглядности: можно присмотреться к разным оттенкам и выбрать свой.

Пол и вовсе вдохновил на эксперимент – ламинат «подружили» с серым керамогранитом. Последний выложили около входной двери, где обычно пыльно, так что использовать плитку весьма разумно. А вот в остальной части квартиры преобладает износостойкий ламинат в цвете тирольского дуба.

Межкомнатные двери здесь прямые без филенок – это универсальное решение как для классического, так и для современного интерьера. Графичность и четкость придает белый плинтус под покраску. Интерьер завершает белый натяжной потолок, в котором предусмотрена ниша для штор.

Для ванной выбрана одна из трех коллекций – «Террацо Basic». Три вида плитки различаются цветом и размером. Позаботились и о сантехнике: подвесной унитаз с инсталляцией, раковина и смеситель на подвесной тумбе. Широкая ванна оборудована смесителем и ручным душем, а рядом установлен водяной полотенцесушитель. Выделено место для установки и подключения стиральной машины.

Кухня обставлена мебелью и оборудована всей необходимой бытовой техникой. Верхние фасады до потолка имитируют текстуру дерева. Скиналь выполнена из плитки, ее дополняет встроенная подсветка. Также есть встроенный холодильник, варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина и вытяжка. Вся бытовая техника по умолчанию входит в пакет, так что покупать ее отдельно не нужно.

«Шоурум открыт с одной целью – показать, насколько уютными могут быть квартиры в Новой Боровой. Это возможность определиться, вдохновиться и присмотреться к разным цветам, материалам и приемам. Интерьер практически целиком основан на чистовой отделке Basic, которая является базой для готовых интерьеров в квартирах Авиа-квартала. Представленный в шоуруме антураж является лишь одной из многих комбинаций разработанных нашими дизайнерами коллекций. И что как раз отличает нашу отделку, так это разнообразие вариантов, чтобы каждая квартира была уникальной. На месте можно изучить и альтернативные решения, а на кухне – познакомиться с реальным образцом и компоновкой шкафов, размещением розеток и другими деталями», – отмечают в «А-100 Девелопмент».

Чистовую отделку Basic позиционируют как модный интерьер «под ключ» в Новой Боровой. В квартире поставят металлическую дверь, а в прихожей уложат плитку из керамогранита. Для жилых комнат можно подобрать ламинат из трех оттенков дуба: светлый, медовый и темный. На стенах будут виниловые обои – белые, бежевые или серые на выбор. Продуманы натяжные потолки с нишами для штор, белые двери между комнатами и плинтусы.

Для ванной комнаты созданы три коллекции: «Серый Basic», «Дерево Basic» и «Тераццо Basic». Каждая – с ванной, подвесным унитазом и сантехникой. Вместе с отделкой можно взять и готовую кухню с мебелью и техникой от Maunfeld или производителя такого же уровня.

Всего же в Новой Боровой реализовано два шоурума. Первый получил отделку «Копенгаген», которая доступна покупателям квартир в Арт-квартале. Новый шоурум с отделкой Basic рассчитан на тех, кто приобретает квартиры в Авиа-квартале.

Шоурум открыт для всех желающих. Покупатели могут присмотреться к планировкам в обжитом виде, выбрать материалы для отделки, жители Новой Боровой – найти что-то новое для своего интерьера. Попасть можно по записи (+375-29-342-65-35) в будние и выходные дни.