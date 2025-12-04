«Чёрная пятница» на Ozon.by стала одним из самых динамичных периодов года: с 14 по 28 ноября активность покупателей выросла почти в четыре раза, а белорусские продавцы установили собственные рекорды по обороту, сообщает пресс-служба площадки.

Итоги распродажи говорят о том, что белорусы все чаще отдают предпочтение покупкам на маркетплейсах.

Рекордный спрос и готовность к покупкам

В этом году старт распродажи пришелся на 14 ноября. За две недели жители Беларуси заказали более чем в 3,5 раза больше товаров, чем годом ранее за аналогичный период. Количество заказов при этом увеличилось почти в четыре раза.

Пиковая активность белорусских покупателей пришлась на 28 ноября — этот день стал рекордным во всех отношениях: количество проданных товаров на Ozon.by утроилось, а сумма заказов практически удвоилась по сравнению с прошлым годом. Число покупателей в этот день выросло более чем в 2,5 раза. Большинство белорусских потребителей уже знают и активно пользуются предложениями в «Чёрную пятницу», поэтому доля тех, кто участвовал в акции на Ozon.by впервые, составила всего около 2 процентов. Максимальный всплеск активности пришёлся на период с 21:00 до 22:00: за этот час было оформлено почти 200 000 заказов.

Многие белорусы специально планировали крупные покупки к «Чёрной пятнице»: по сравнению с обычными днями октября, в период с 14 по 28 ноября потребительская активность выросла более чем на треть.

Белорусские предприниматели укрепляют позиции

В день «Чёрной пятницы» оборот белорусских предпринимателей вырос почти на 80% и в этом году они продали на 73 % больше товаров, чем в прошлом. Для многих локальных брендов этот период стал возможностью протестировать спрос на новые категории товаров, привлечь дополнительную аудиторию и получить импульс для масштабирования.

Рост популярности белорусских товаров на Ozon обусловлен, среди прочего, увеличением инвестиций площадки в поддержку локальных производителей и продавцов. Уже больше года на площадке работает раздел «Сделано в Беларуси», куда попадают товары, верифицированные Белорусской торгово-промышленной палатой. Он помогает покупателям находить и приобретать гарантированно подлинную продукцию местного производства.

«Для продавцов участие в самой долгожданной распродаже года позволило за короткий срок значительно увеличить выручку и расширить клиентскую базу. Мы видим, что рост аудитории, высокая конверсия и быстрый оборот товаров дают бизнесу возможность планировать ассортимент и укреплять позиции на рынке электронной торговли. Для покупателей же «Чёрная пятница» стала возможностью выгодно приобрести нужные товары и подготовиться к зимним праздникам», — отметил Сергей Гасоян, генеральный директор Ozon в Беларуси.

Самые продаваемые категории

Во время распродажи в Беларуси наиболее высокие темпы роста показали товары, связанные с модой. Абсолютными лидерами стали женская одежда и обувь, чьи продажи в денежном выражении выросли в 7 и 6 раз год к году соответственно. Сопоставимую динамику продемонстрировала и верхняя одежда с ростом в 6 раз. Кроме того, значительный спрос был зафиксирован и на товары для дома и ремонта: продажи инструментов, мелкой бытовой техники и товаров для строительства увеличились до 3 раз.

Если рассматривать продажи в штучном выражении, то здесь также лидировали женская одежда, показавшая рост почти в 7 раз год к году. Вместе с ней в топ-5 наиболее популярных позиций вошли товары для ремонта и строительства (рост в 2,5 раза), инструменты (почти в 2 раза), товары для кухни (почти в 3 раза), а также косметика для ухода за кожей (в 3 раза).

География покупок расширяется

Помимо крупных центров (Минск, Гомель, Гродно, Брест) значительную долю активности в «Чёрную пятницу» показали небольшие города. Среди заметных точек спроса — Бобруйск, Барановичи, Борисов, Мозырь, Солигорск, Пинск, Новополоцк и Фаниполь — а также десятки населённых пунктов с гораздо меньшим населением, включая Лиду, Оршу, Копище и Смолевичи. Такое распределение заказов показывает, что выгодные предложения и доступная доставка стимулируют покупки не только в областных центрах, но и в небольших городках и районных центрах по всей стране.

Компания постоянно развивает собственную логистическую инфраструктуру и сеть пунктов выдачи заказов, что позволяет сократить сроки доставки и путь до покупателя. В Беларуси логистические мощности компании включают в себя фулфилмент-центр в Минске и сортировочные центры в Минске, Орше и Барановичах. Компания активно развивает сеть пунктов выдачи заказов во всех регионах республики, что позволило в третьем квартале увеличить их количество в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 63 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 650 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.