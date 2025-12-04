ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ВОЗОБНОВЛЕНЫ ОПЕРАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ В БОЛЬНИЦЕ НОВОПОЛОЦКА ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КГК


15:31 04.12.2025

В ходе контрольных мероприятий Комитетом госконтроля Витебской области было установлено, что в больнице г.Новополоцка с 9 октября 2025 года не проводились оперативные вмешательства по удалению катаракты из-за отсутствия необходимого расходного материала. На 30.10.2025 в очереди на операцию находились 40 пациентов.

Как сообщает Telegram-канал КГК, выяснилось, что учреждением своевременно не были приобретены расходные материалы, а в соответствии с заключенным в ноябре договором поставка этих материалов ожидалась только во второй половине декабря.

В связи с этим, по поручению КГК главным управлением по здравоохранению облисполкома были приняты меры по перераспределению необходимых изделий медицинского назначения из другого

Операции по восстановлению зрения в больнице г.Новополоцка возобновлены.
