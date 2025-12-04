|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВОЗОБНОВЛЕНЫ ОПЕРАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ В БОЛЬНИЦЕ НОВОПОЛОЦКА ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КГК
15:31 04.12.2025
В ходе контрольных мероприятий Комитетом госконтроля Витебской области было установлено, что в больнице г.Новополоцка с 9 октября 2025 года не проводились оперативные вмешательства по удалению катаракты из-за отсутствия необходимого расходного материала. На 30.10.2025 в очереди на операцию находились 40 пациентов.
Как сообщает Telegram-канал КГК, выяснилось, что учреждением своевременно не были приобретены расходные материалы, а в соответствии с заключенным в ноябре договором поставка этих материалов ожидалась только во второй половине декабря.
В связи с этим, по поручению КГК главным управлением по здравоохранению облисполкома были приняты меры по перераспределению необходимых изделий медицинского назначения из другого
Операции по восстановлению зрения в больнице г.Новополоцка возобновлены.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2025
Курсы в банках
на 04.12.2025
Конвертация в банках
на 04.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе