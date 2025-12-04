Вывести животноводство во всех регионах на высокотехнологичный уровень – это поручение президента. До конца 2026 года в каждой области должно быть возведено по 10 молочно-товарных ферм. Витебский регион на особом контроле у главы государства. Поставлена задача до нового года навести идеальный порядок на предприятиях АПК, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельхозпредприятие «Ольговское» специализируется на молочном животноводстве. Здесь понимают: чтобы получать максимальную отдачу, нужно заниматься модернизацией. Повысить производственную мощность поможет новый инвестпроект. Возле деревни Белыновичи идет строительство двух коровников и здания доильно-молочного блока. Комплекс рассчитан на 780 голов дойного стада.

«По сараям у нас готовность 90 % выполнения работ всех. Осталось доделать стойловое оборудование, поставить поилки. По молочно-товарному блоку завезено все оборудование, производится монтаж его, установка», - сказал прораб строительной организации Дмитрий Яцук.

«На сегодняшний день в хозяйстве самому новому комплексу уже больше 20 лет. Остальные – еще есть две молочно-товарные фермы привязного содержания. Поэтому для получения технологии содержания, по указу Президента, что все привязные молочно-товарные фермы должны быть переведены на беспривязное высокотехнологичное содержание, поэтому было принято решение совместно с районом, с областью, построить вот здесь молочно-товарный комплекс», - отметил председатель сельхозпредприятия «Ольговское» Николай Леошко.

С введением в строй нового молочно-товарного комплекса, будут созданы дополнительные рабочие места. Причем, условия для сотрудников обещают обеспечить на самом высоком уровне. Оборудуют душевые, просторные комнаты для приема пищи. Руководство хозяйства прорабатывает вопрос строительства еще одной молочно-товарной фермы в ближайшую пятилетку.