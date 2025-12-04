ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
МИНПРОМ ОПРОВЕРГ ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ ПОД МАРКОЙ ZUBR В БЕЛАРУСИ


13:54 04.12.2025

Министерство промышленности дало официальный комментарий по поводу публикаций ряда СМИ о запуске производства автомобилей Zubr в Беларуси.

«В последнее время ряд средств массовой информации Беларуси распространил неподтвержденную информацию относительно запуска производства автомобилей под китайской маркой Zubr на территории нашей республики на площадке СП ЗАО «ЮНИСОН».

Министерство промышленности официально заявляет, что данная информация является недостоверной и не соответствует действительности.

По состоянию на сегодняшний день от Министерства промышленности Республики Беларусь ни одно предприятие отрасли не получило официального разрешения либо иной разрешительной документации на производство автомобилей марки Zubr. Мы подчеркиваем, что любые публикации, утверждающие обратное, являются необоснованными и вводят общественность в заблуждение.

Приносим извинения нашим гражданам и зарубежным партнерам за возможные неудобства, вызванные распространением неверной информации. Призываем всех представителей СМИ проявлять осторожность и проверять публикуемые данные перед размещением материалов», - говорится в официальном сообщении Минпрома, опубликованном на сайте ведомства.

Министерство промышленности продолжит оперативно информировать население обо всех значимых событиях в сфере промышленного развития Республики Беларусь исключительно посредством официальных каналов связи и публикаций.
