Производственные коллективы «Белоруснефти» завершили ноябрь с весомыми результатами: фонд скважин пополнился новыми объектами на Речицком, Осташковичском и Нургалеевском месторождениях, а вышкомонтажники передали коллегам две современные установки и подготовили площадки под дальнейшее строительство. Энергия, мастерство и командная работа обеспечили компании уверенное движение вперед. Об этом сообщает портал neft.by

Строительство скважин

По информации инженера по бурению производственного отдела Светлогорского управления буровых работ Ивана Дайнеко, лидерство по количеству построенных объектов вновь у Речицкого месторождения – плюс четыре.

Бригада № 3 бурового мастера Владислава Шевеленко построила на Речицкой площади скважину №711. Ее глубина по факту составила 4 454 м. Этот коллектив уже начал бурением следующий объект под № 712 на этой же кустовой площадке.

750-я Речицкая появилась благодаря усилиям бригады № 9 бурового мастера Алексея Кужелева. Фактическая глубина нового объекта составила 4 747 м. Коллектив уже сменил место дислокации и приступил к бурению скважины № 333 на Осташковичском месторождении.

Бригада № 7, которой руководит буровой мастер Андрей Мыгаль, записала себе в актив скважину № 538 на Речицкой площади. Глубина построенного объекта по факту составила 3 150 м. Коллектив продолжает пополнять фонд старейшего месторождения компании «Белоруснефть» – уже строит 439-ю Речицкую.

Скважину № 826 на Речицком месторождении пробурила бригада № 8 бурового мастера Олега Чернявского. Ее глубина по факту составила 3 062 м. На этой же кустовой площадке коллектив уже приступил к бурению скважины № 344.

На две скважины больше стало и на Осташковичском месторождении. Первый объект под № 309 пробурила здесь бригада № 10, которой руководит буровой мастер Александр Пунтус. Его фактическая глубина составила 3 770 м. Коллектив уже приступил к строительству на этой же кустовой площадке скважины № 316.

Второй объект – скважину № 326 на Осташковичской площади – построила бригада № 2 под руководством бурового мастера Романа Москаленко. Фактическая глубина скважины составила 2 654 м. Сейчас коллектив ведет подготовку к бурению новой скважины № 124 на Вишанском месторождении с использованием установки АРС‑250.

Пополнила копилку объединения и бригада № 13, которой руководит буровой мастер Илья Ковалёв. Коллектив пробурил скважину № 4 на Нургалеевском месторождении. Фактическая глубина этого объекта составила 4 330 м. На сегодняшний момент бригада уже перебазировалась на новое место работ – начала бурением скважину № 9 на Москвичёвской площади.

Вышкостроение

Коллектив Вышкомонтажного управления передал в ноябре коллегам из СУБР две смонтированные буровые установки.

По информации первого заместителя начальника – главного инженера ВМУ Николая Смоликова, вышкомонтажная бригада, которой руководят прорабы Владислав Дылдин и Александр Бусел, выполнила монтаж станка «Уралмаш 3Д-86» на скважине № 125 Вишанского месторождения. Коллектив во главе с прорабом Сергеем Новиком построил буровую установку Drillmec на скважине № 75 Тишковской площади.

Также в ноябре специалисты ВМУ подготовили три новые площадки под строительство буровых – № 300, № 562 Речицкой и № 124 Вишанской площадей. На базе производственного обслуживания управления было изготовлено 210 деревянных матов в металлическом каркасе и пять жилых вагонов, собранных из морских контейнеров